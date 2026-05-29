¿Cachete Sierra separado de Fiorella Giménez?: "Es un momento triste y doloroso"

Fio Gimenez y Cachete Sierra Fio Gimenez y Cachete Sierra suelen compartir fotos y videos juntos. Imagen: Instagram @fiogimenez1 @cachetesierra.

Durante la entrevista, el movilero recordó las idas y vueltas de la pareja, pues no es la primera vez que la pareja enfrenta problemas. Además, destacó la madurez con la que manejan sus conflictos.

La reflexión tocó las fibras más sensibles del actor, así que le respondió con una voz quebrada: "Me pongo mal" y luego agregó: "Hay tanto amor que uno siempre intenta. Pero después, en el día a día, a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere".

Cuando el movilero le preguntó sobre el futuro de la relación Cachete Sierra respondió: "No lo sé, la verdad, no lo sé. Este momento es medio triste y doloroso".

La palabra de Fio Giménez

Días atrás, Fio Giménez había anticipado la crisis a través de TikTok. En un video, la bailarina mostró que se estaba preparando para una cita, lo que generó una ola de preguntas sobre la continuidad de la pareja.

Ella aclaró que el encuentro era con Cachete y explicó que ambos enfrentaban “situaciones complejas”, por lo que habían decidido tener citas para intentar recomponer la relación.