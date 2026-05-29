El actor y conductor Agustín "Cachete" Sierra se encuentra transitando un momento difícil en su vida personal. Recientemente rompió el silencio y no pudo ocultar su angustia al hablar de una nueva crisis con Fiorella Giménez, su pareja que es bailarina y que conoció en el 2021 en la pista de ShowMatch: La Academia.
¿Cachete Sierra separado de Fiorella Giménez?: "Es un momento triste y doloroso"
Cachete Sierra confirmó que atraviesa un difícil presente sentimental con la bailarina, y su pareja de hace años
El cronista Rodrigo Bar, le preguntó directamente sobre los rumores de distanciamiento que circulaban hace días. Lejos de evitar hablar del tema, Cachete decidió hablar: "Estamos en un momento difícil, te puedo decir. Pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando. Nos queremos mucho, seguimos intentando".
La historia de Cachete Sierra y Fio Giménez
Agustín y Fiorella se conocieron en ShowMatch en 2021. Allí comenzó la historia entre ambos, empezaron a salir y luego oficializaron el noviazgo. Aunque tiempo después atravesaron una separación, en julio de 2025 decidieron darse una nueva oportunidad y volver apostar al amor. Esa vez fueron por todo y comenzaron la convivencia juntos.
Durante la entrevista, el movilero recordó las idas y vueltas de la pareja, pues no es la primera vez que la pareja enfrenta problemas. Además, destacó la madurez con la que manejan sus conflictos.
La reflexión tocó las fibras más sensibles del actor, así que le respondió con una voz quebrada: "Me pongo mal" y luego agregó: "Hay tanto amor que uno siempre intenta. Pero después, en el día a día, a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere".
Cuando el movilero le preguntó sobre el futuro de la relación Cachete Sierra respondió: "No lo sé, la verdad, no lo sé. Este momento es medio triste y doloroso".
La palabra de Fio Giménez
Días atrás, Fio Giménez había anticipado la crisis a través de TikTok. En un video, la bailarina mostró que se estaba preparando para una cita, lo que generó una ola de preguntas sobre la continuidad de la pareja.
Ella aclaró que el encuentro era con Cachete y explicó que ambos enfrentaban “situaciones complejas”, por lo que habían decidido tener citas para intentar recomponer la relación.