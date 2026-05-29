Ximena Capristo abrió su corazón como nunca antes en Sálvese Quien Pueda y habló de la dramática relación con su padre quien la abandonó a los seis meses de vida. “Cuando mi mamá queda embarazada, mi viejo la abandona. Como que uno se siente culpable por eso, yo me sentí así mucho tiempo, mi mamá nunca dejó de darme información sobre mi papá, de dónde encontrarlo", comenzó ante la mirada atenta de sus compañeros.
Devastadora confesión de Ximena Capristo: "Mi papá me abandonó a los seis meses"
Conmoción en las redes sociales por la dramática historia de vida de Ximena Capristo. Todos los detalles de su revelación
"A mis 8 años mi mamá le pidió ayuda económica a mi papá y él le da vuelta la cara, no la ayudó. Después volvió a aparecer en momentos importantes para él, para el afuera, apareció cuando yo salí de Gran Hermano, le decía a la producción que era mi papá y yo nunca lo había nombrado adentro de la casa”, siguió conmovida.
A pesar de las actitudes de su padre, Ximena Capristo reveló que tuvo un encuentro a sus 23 años. "Él me pidió disculpas, fue en mi casa, me trajo un ramo de flores. Él ya falleció. Él me decía ‘tu mamá no me dejaba verte’ y yo sabía que no era así, cuando me habló mal de mi vieja le hice la cruz”.
“Después volvió a aparecer cuando yo me iba a casar, me pidió entrar conmigo a la iglesia, pero corté el vínculo por lo que me generaba verlo y porque le decía a la gente que yo no le daba bola porque era famosa”, cerró.
Feroz ataque de furia de Ximena Capristo contra Paula Chaves
Ximena salió con los tapones de punta luego de que Paula Chaves asegurara que jamás hizo un comentario sobre su hijo Félix Conti.
"Por Dios! Es gravísimo lo que cuenta. Jamás haría, ni opinaría, ni diría nada de un menor. Yo hablo con Gustavo Conti, Pedro también. Te lo juro por mis hijos”, decía Paula Chaves y Ximena Capristo no se la dejó pasar.
Sin ocultar su enojo, Ximena Capristo saltó de furia en SQP. “¡Es mentira! A Yanina le dijo que era amiga de Gustavo y está mintiendo otra vez”, arrancó Capristo.
“Me enoja porque me quieren hacer quedar como una mentirosa. No soy falsa, soy una mina real. Y no hizo solo un comentario sobre mi hijo, también habló de otros hijos”, redobló. “No quiero hablar más de esta mujer, que dice que hablo de ella cada cuatro meses para salir en un portal”, cerró indignada.