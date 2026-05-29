Escándalo millonario entre Wanda Nara y River Plate: "La acusan de..."

"La deuda es de Mauro. Ni idea. Él pagaba eso... Las actividades extra escolares son del papá, que también debe un montón de cosas””, dijo en su mensaje a LAM y redobló con todo contra su ex empleada.“Esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó la tarjeta duplicada mía por ella con compras de muebles a su departamento nuevo. Mauro dejó deudas en todos lados”, agregó Wanda.

El desgarrador mensaje de la hija menor de Wanda Nara

Wanda Nara presumió la estrecha relación que tiene con sus hijas Francesca e Isabella.

A través de sus redes sociales, Wanda Nara mostró videos del acto de baile que tuvieron las pequeñas y redobló la apuesta compartiendo un mensaje que la mandó su hija menor.

"Hola Wandi”, comenzaba el mensaje que escribió Isabella antes de salir a escena. "Hola ma, soy Isi, estoy en una clase y me dejan mandarte un mensaje. Te veo ahora en 10 min en el teatro, espero que te guste el show. Chau, te veo en 10 min”, seguía.

wanda mensaje isabella El sentido mensaje de Isabella Icardi a Wanda Nara.

Días antes, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con el viaje que hizo junto a las niñas a la casa familiar de Mauro Icardi en Rosario.