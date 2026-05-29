Mientras Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de su viaje por Japón, Wanda Nara volvió a ser noticia por las escandalosas acusaciones de su ex asistente personal.
Escándalo millonario entre Wanda Nara y River Plate: "La acusan de..."
Explosión en las redes por los dichos de una ex empleada de Wanda Nara que la complican con River Plate.
La joven que trabajó como secretaria para Wanda Nara denunció a la rubia por falta de pago y habló de las deudas de la conductora en River Plate.
Luli contó que el club le exigió a Wanda Nara cerrar la deuda acumulada por el uso de las instalaciones y las clases de patín a la que asisten sus hijas y Wanda no dudó en apuntar contra Mauro Icardi y liberarse del tema.
"La deuda es de Mauro. Ni idea. Él pagaba eso... Las actividades extra escolares son del papá, que también debe un montón de cosas””, dijo en su mensaje a LAM y redobló con todo contra su ex empleada.“Esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó la tarjeta duplicada mía por ella con compras de muebles a su departamento nuevo. Mauro dejó deudas en todos lados”, agregó Wanda.
El desgarrador mensaje de la hija menor de Wanda Nara
Wanda Nara presumió la estrecha relación que tiene con sus hijas Francesca e Isabella.
A través de sus redes sociales, Wanda Nara mostró videos del acto de baile que tuvieron las pequeñas y redobló la apuesta compartiendo un mensaje que la mandó su hija menor.
"Hola Wandi”, comenzaba el mensaje que escribió Isabella antes de salir a escena. "Hola ma, soy Isi, estoy en una clase y me dejan mandarte un mensaje. Te veo ahora en 10 min en el teatro, espero que te guste el show. Chau, te veo en 10 min”, seguía.
Días antes, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con el viaje que hizo junto a las niñas a la casa familiar de Mauro Icardi en Rosario.