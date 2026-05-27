¡Tremenda! La venganza de Mauro Icardi y la China Suárez tras el viaje de Wanda Nara a Rosario

“Siguen en Japón y no van a venir a la Argentina. Antes de venir se van a Maldivas. Casualmente estuvo Wanda Nara con Migueles y Mauro ya fue con Wanda a Maldivas”, revelaron en el programa de Moria Casán.

El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro

En medio de todas las críticas por haber sido premiadoa con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.

"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.

wanda descargo

"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.

¿Wanda Nara lloró por culpa de Mauro Icardi?

Tras consagrarse como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara rompió en llanto por un desgarrador motivo.

A pesar de las criticas y cuestionamientos que recibió por parte de varias famosas, Wanda Nara se mostró de lo más angustiada al enterarse del último accionar de Mauro Icardi.

Según reveló Florencia de la V, entre lágrimas Wanda Nara le confesó que visitó la embajada de Turquía durante la tarde en medio de su batalla por la tenencia de sus hijas con Icardi.

La conductora habría expresado su tristeza por el deseo de Mauro Icardi de llevarse a sus hijas. "No soporto más lo que me hace este hijo de... me quiere sacar a mis hijas", le dijo Wanda a Florencia de la V.