El padre de Mauro Icardi reveló el gesto descomunal de Wanda Nara con su familia: "Ella pagó..."

wanda casa juan icardi Juan Icardi reveló que Wanda Nara pagó la casa donde vive.

En medio de las repercusiones por su acercamiento a la familia de Mauro Icardi, Juan Icardi fue por más y reveló que fue Wanda Nara quien compró la casa donde vive hace 10 años. “La pagó con dinero de ella, me quedo tranquilo así”, le dijo a la periodista Naiara Vecchio. Además explicó que la conductora quiso ponerla a nombre de su ex suegro pero que fue él quien prefirió que siguiera el de Wanda.

El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro

En medio de todas las críticas por haber sido premiada con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.

"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.

"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.

El llanto secreto de Wanda Nara en los Martín Fierro: "No soporto más"

Tras consagrarse como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara rompió en llanto por un desgarrador motivo.

A pesar de las criticas y cuestionamientos que recibió por parte de varias famosas, Wanda Nara se mostró de lo más angustiada al enterarse del último accionar de Mauro Icardi.

Según reveló Florencia de la V, entre lágrimas Wanda Nara le confesó que visitó la embajada de Turquía durante la tarde en medio de su batalla por la tenencia de sus hijas con Icardi.

La conductora habría expresado su tristeza por el deseo de Mauro Icardi de llevarse a sus hijas. "No soporto más lo que me hace este hijo de... me quiere sacar a mis hijas", le dijo Wanda a Florencia de la V.