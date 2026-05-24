Tras consagrarse como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara podría desembarcar en Turquía, según reveló Luis Ventura.
¿Mauro Icardi vuelve y Wanda Nara se va a Turquía?
Explosión en las redes sociales por el futuro de Wanda Nara y Mauro Icardi. Todos los detalles
A pesar de las criticas y cuestionamientos que recibió por el premio a Wanda Nara, el conductor reveló que está planeando la llegada del Martín Fierro de Novelas Turcas.
“Estoy negociando para hacerlo antes del año que viene. La conducción la imaginé con Wanda. En Uruguay, por ejemplo, ya le dije a Natalia Oreiro. Buscamos profesionales serios, que cumplan y sean carismáticos. Creo que Wanda queda altamente confirmado que no pasa desapercibida”, dijo en Ya fue todo.
Mientras tanto salió a la luz que Mauro Icardi y la China Suárez llegarían a la Argentina en las próximas semanas para que el fubolista se reuna con sus hijas.
Wanda Nara desbordada en los Premios Martín Fierro
Wanda Nara se mostró de lo más angustiada al enterarse del último accionar de Mauro Icardi.
Según reveló Florencia de la V, entre lágrimas Wanda Nara le confesó que visitó la embajada de Turquía durante la tarde en medio de su batalla por la tenencia de sus hijas con Icardi.
La conductora habría expresado su tristeza por el deseo de Mauro Icardi de llevarse a sus hijas. "No soporto más lo que me hace este hijo de... me quiere sacar a mis hijas", le dijo Wanda a Florencia de la V.
Wanda Nara enojada con Fede Bal
En Intrusos, revelaron que Wanda Nara no pudo reservar la suite del Hotel Hilton que ocupa todos los años por culpa de otro famoso: Fede Bal.
Según revelaron, el hijo de Carmen Barberi fue quien se quedó con la preciada habitación de mil quinientos dólares la noche, generando la indiginación de Wanda Nara que no dudó en manifestar su enojo.
"Alguien de Telefe me dijo que Wanda habría llamado muy enojada para quejarse y que le cortó el teléfono por no tener la habitación que quería", dijo Adrián Pallares sobre la reacción de Wanda.