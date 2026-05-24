¿Mauro Icardi vuelve y Wanda Nara se va a Turquía?

Wanda Nara Wanda Nara podría trabajar en Turquía.

Mientras tanto salió a la luz que Mauro Icardi y la China Suárez llegarían a la Argentina en las próximas semanas para que el fubolista se reuna con sus hijas.

Wanda Nara desbordada en los Premios Martín Fierro

Wanda Nara se mostró de lo más angustiada al enterarse del último accionar de Mauro Icardi.

Según reveló Florencia de la V, entre lágrimas Wanda Nara le confesó que visitó la embajada de Turquía durante la tarde en medio de su batalla por la tenencia de sus hijas con Icardi.

La conductora habría expresado su tristeza por el deseo de Mauro Icardi de llevarse a sus hijas. "No soporto más lo que me hace este hijo de... me quiere sacar a mis hijas", le dijo Wanda a Florencia de la V.

Wanda Nara enojada con Fede Bal

En Intrusos, revelaron que Wanda Nara no pudo reservar la suite del Hotel Hilton que ocupa todos los años por culpa de otro famoso: Fede Bal.

Según revelaron, el hijo de Carmen Barberi fue quien se quedó con la preciada habitación de mil quinientos dólares la noche, generando la indiginación de Wanda Nara que no dudó en manifestar su enojo.

"Alguien de Telefe me dijo que Wanda habría llamado muy enojada para quejarse y que le cortó el teléfono por no tener la habitación que quería", dijo Adrián Pallares sobre la reacción de Wanda.