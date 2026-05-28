El desgarrador mensaje de la hija menor de Wanda Nara mientras Mauro Icardi viaja por Japón

wanda mensaje isabella El sentido mensaje de Isabella Icardi a Wanda Nara.

Días antes, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con el viaje que hizo junto a las niñas a la casa familiar de Mauro Icardi en Rosario.

Wanda Nara ayudó al padre de Mauro Icardi a vender locro y el precio estalló las redes

Wanda Nara decidió celebrar el 25 de mayo con el padre del futbolista y hasta lo ayudó a vender locro.

Rápidamente videos y fotos de Francesca e Isabella Icardi revolviendo la olla y posando con su abuelo explotaron en redes sociales. Wanda por su parte, promocionó el evento en sus historias "El más rico de todos” escribió generando gran demanda.

wanda hijas locro Wanda Nara visitó a la familia de Mauro Icardi.

¿Los precios? La porción de locro de Juan Icardi a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000. Según trascendió, al abuelo de las hijas de Wanda Nara vendió 150 porciones de locro, lo que le permitió recaudar $1.800.000 solo con ese plato.

El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro

En medio de todas las críticas por haber sido premiadoa con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.

"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.

"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.