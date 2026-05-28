Mientras Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de su viaje por Japón, Wanda Nara no dudó en presumir la estrecha relación que tiene con sus hijas Francesca e Isabella.
El desgarrador mensaje de la hija menor de Wanda Nara mientras Mauro Icardi viaja por Japón
Impacto en las rdes sociales por el mensaje privado de Isabella Icardi a Wanda Nara. Todos los detalles
A través de sus redes sociales, Wanda Nara mostró videos del acto de baile que tuvieron las pequeñas y redobló la apuesta compartiendo un mensaje que la mandó su hija menor.
"Hola Wandi”, comenzaba el mensaje que escribió Isabella antes de salir a escena. "Hola ma, soy Isi, estoy en una clase y me dejan mandarte un mensaje. Te veo ahora en 10 min en el teatro, espero que te guste el show. Chau, te veo en 10 min”, seguía.
Días antes, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con el viaje que hizo junto a las niñas a la casa familiar de Mauro Icardi en Rosario.
Wanda Nara ayudó al padre de Mauro Icardi a vender locro y el precio estalló las redes
Wanda Nara decidió celebrar el 25 de mayo con el padre del futbolista y hasta lo ayudó a vender locro.
Rápidamente videos y fotos de Francesca e Isabella Icardi revolviendo la olla y posando con su abuelo explotaron en redes sociales. Wanda por su parte, promocionó el evento en sus historias "El más rico de todos” escribió generando gran demanda.
¿Los precios? La porción de locro de Juan Icardi a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000. Según trascendió, al abuelo de las hijas de Wanda Nara vendió 150 porciones de locro, lo que le permitió recaudar $1.800.000 solo con ese plato.
El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro
En medio de todas las críticas por haber sido premiadoa con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.
"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.
"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.