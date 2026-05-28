¡Bombazo! Wanda Nara fue por el ex de la China Suárez y él la rechazó

colapinto china suarez error.jpg Wanda Nara fue rechazada por Franco Colapinto.

"La persona que le dijo que no a Wanda, después de muchos llamados de ella fue Franco Colapinto. En Madrid tuvo una noche con la China Suarez, Wanda quería tener a un ex de la China en su programa. Él no podía ni le interesaba ser participante", cerró sobre el rechazo de Colapinto a la rubia.

La venganza de Mauro Icardi y la China Suárez tras el viaje de Wanda Nara a Rosario

Wanda Nara viajó a Rosario junto a sus hijas Francesca e Isabella para reunirse con la familia de Mauro Icardi y el futbolista y la China Suárez redoblaron la apuesta.

Mientras Mauro Icardi viaja por Japón junto a la China Suárez, Wanda Nara decidió celebrar el 25 de mayo con el padre del futbolista y hasta lo ayudó a vender locro. Rápidamente videos y fotos de Francesca e Isabella Icardi revolviendo la olla y posando con su abuelo explotaron en redes sociales.

Si bien no hicieron declaraciones sobre el encuentro de Wanda Nara con la familia de Mauro Icardi, ahora se confirmó que la pareja no regresará a Turquía sino que continuará con su viaje y desembarcará en las Islas Maldivas, uno de los destinos favoritos de Wanda.

“Siguen en Japón y no van a venir a la Argentina. Antes de venir se van a Maldivas. Casualmente estuvo Wanda Nara con Migueles y Mauro ya fue con Wanda a Maldivas”, revelaron en el programa de Moria Casán.

El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro

En medio de todas las críticas por haber sido premiadoa con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.

wanda descargo

"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.

"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.