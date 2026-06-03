Confirmado el precio del dólar este miércoles 3 de junio en todos los bancos

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El precio del dólar este miércoles 3 de junio en cada banco

Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este miércoles 3 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.445

Banco Galicia: $1.450

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.444

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.440

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.450

Banco Piano: $1.445

Banco de Comercio: $1.445

dolares (2)

A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 3 de junio

El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.435, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este miércoles cuando inicien las actividades cambiarias.

Al mismo tiempo, el hecho de que el dólar blue se vaya a vender a $1.435 también significa el resurgimiento de la brecha con el oficial. A modo de ejemplo, el lunes ambos arrancaron a $1.430 y el aumento fue diferente en ambos, por lo que el blue se venderá a un valor más bajo este miércoles 3 de junio.