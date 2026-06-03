Confirmado el precio del dólar este miércoles 3 de junio en todos los bancos

El precio del dólar está atravesando una de las semanas más calientes, luego de que los bancos registraran una nueva suba y confirmaran cuál será el precio con el que la moneda norteamericana se comercializará en el inicio de la jornada de este miércoles 3 de junio.
Luego de haberse ubicado por varias semanas alrededor del precio del $1.400, los bancos confirmaron al Banco Central que esta semana su valor ha tenido varias alzas y que este miércoles cotizará por encima de los $1.400, tanto para la compra como para la venta.
Según lo confirmado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) los bancos comunicaron el precio de venta del dólar de este miércoles, en el que se puede notar que el dólar oficial estará por encima del blue.
El precio del dólar este miércoles 3 de junio en cada banco
Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este miércoles 3 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.445
- Banco Galicia: $1.450
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.450
- Banco Supervielle: $1.444
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.450
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.440
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.450
- Banco Piano: $1.445
- Banco de Comercio: $1.445
A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 3 de junio
El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.435, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este miércoles cuando inicien las actividades cambiarias.
Al mismo tiempo, el hecho de que el dólar blue se vaya a vender a $1.435 también significa el resurgimiento de la brecha con el oficial. A modo de ejemplo, el lunes ambos arrancaron a $1.430 y el aumento fue diferente en ambos, por lo que el blue se venderá a un valor más bajo este miércoles 3 de junio.