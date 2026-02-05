Bodegas Bianchi busca renegociar su deuda y sus garantes pagarán un vencimiento de 800.000 dólares

Desde la compañía volvieron a insistir en calificar a la situación como "excepcional". Y resaltaron que la renegociación de la deuda busca "atravesar esta coyuntura desafiante del mercado, y liderar el futuro del sector, en sociedad con todos sus stakeholders, incluyendo empleados, proveedores comerciales, acreedores financieros y accionistas".

Bianchi, en busca del "reperfilamiento" de la deuda

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), desde el 26 de diciembre Bodegas Bianchi acumula 108 cheques rechazados por falta de pago, por un monto total de $ 1.294.188.992,95. Hasta el último relevamiento disponible, ninguno de esos papeles había sido cancelado.

Desde Navidad y hasta el 14 de enero, la empresa acumulaba 80 cheques rechazados sin fondos, por un total de $ 1.012.322.054,62. Pero en la segunda quincena del mes pasado el volumen había crecido más del 30%.

Todo hace a lo que desde la empresa llaman "reordenamiento y reperfilamiento de pasivos", en lo que Ernst&Young trabajará con Southern Cone Partners. En otras palabras, fijar nuevas fechas y condiciones para regularizar los pagos, parte del plan que recién se pone en marcha y, sin plazo para lograr resultados a la vista, tiene todo un camino por delante.

Por la crisis financiera ya es un comienzo del 2026 agitado para Bodegas Bianchi, que no ha logrado apacigüar pese a la venta forzada de varias propiedades cotizadas el último año.

Un pago a cargo de garantes

Mientras tanto, a la bodega se le viene el último pago de capital bajo las Obligaciones Negociables (ON) Serie I, Clase II, que había lanzado hace 3 años en busca de financiamiento en el mercado de capitales.

El vencimiento, que asciende a U$S 800.000 opera el próximo 8 de febrero. Y Bianchi ya tiene una decisión tomada: será afrontado por las entidades garantes, "en proporción a los compromisos asumidos" en el prospecto de la deuda que colocó el 30 de enero de 2023.

Eso hace que los inversores, o tenedores de la deuda, no puedan por el momento efectuar ningún requerimiento o reclamo.

Con todo, y sin dar más detalles, sobre los próximos pasos en un comunicado se destacó que el propósito es "encauzar la situación, pero priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía".