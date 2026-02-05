El gobierno nacional aseguró que la pobreza bajó al 26,9% en el tercer trimestre

Personas en situación de calle Mendoza Pobreza (17).jpeg La pobreza sigue bajando, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Al respecto, subrayaron que “esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%”.

El INDEC publica la medición oficial sobre pobreza de forma semestral, 2 veces al año y el último registro mostró una incidencia del 31,6% para el primer semestre de 2025, mientras que la próxima medición oficial será en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025.

La indigencia en Argentina

En tanto, según la estimación del Ministerio de Capital Humano, la incidencia de la indigencia (pobreza extrema) para el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 6%, lo que marca una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales (pp) respecto del mismo período de 2024 (9,2%).

Personas en situación de calle Mendoza Pobreza (19).jpeg La pobreza es un flagelo, y cada vez más familias deben extremar su presupuesto para bancar la Canasta Básica no caer en esa condición Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

“Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”, cerró su mensaje el ministerio.