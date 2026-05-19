En abril la inflación de precios mayoristas llegó a 5,2%, el doble del IPC

Además, el nuevo índice se conoce con una nueva edición del Black Week de los súper mayoristas en marcha que parecen acusar recibo. De esa manera, buscan, a lo largo de la semana de descuentos de hasta 40%, apalancar un consumo que no repunta frente a la inflación.

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Por qué los precios mayoristas subieron más que el IPC

"La fuerte aceleración de los precios mayoristas se explica casi exclusivamente por el conflicto en Medio Oriente, que impulsó al alza el precio del petróleo y sus derivados", señaló Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

Para Casas, al desagregar el índice surge que el mayor impacto en abril lo sintieron los productos nacionales por sobre los importados, que podría trasladarse al IPC.

De hecho, el mayor componente de la inflación mayorista estuvo en productos primarios (+9,8% mensual) y manufacturados (+4,1% mensual), dentro de los cuales se destacaron los del petróleo y gas (+22,9%) y en productos refinados del petróleo (+13,6%). En cambio, los productos importados aumentaron 2,5%, en línea con la inflación minorista.

"El eventual traslado de esta dinámica a la inflación minorista, especialmente a precios regulados, representa una dificultad adicional para un proceso desinflacionario que recién comenzaba a mostrar señales positivas", consideró el economista, con relación al efecto cascada de los combustibles para toda la economía.

"No es casual que Transporte haya sido el rubro con mayores aumentos en abril, con 4,4%. Por ahora, el impacto sobre los surtidores sigue parcialmente contenido, aunque es probable que parte de la suba de costos comience a trasladarse gradualmente a la inflación de los próximos meses", concluyó Casas.