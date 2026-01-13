Para no caer en la pobreza una familia de Mendoza necesitó casi $1,2 millones en diciembre, menos que a nivel nacional

Para un individuo, el costo en diciembre trepó en cada caso a un mínimo de $157.263,28 y a $382.149,77. Esto es, para alimentarse de acuerdo a la demanda nutricional básica, y a su vez asegurarse vivienda y transporte, respectivamente.

image

La evolución de la Canasta Básica durante 2025

Aunque en diciembre siguió el ritmo de la inflación mensual, el salto interanual del costo llegó a superarla. En relación a fines del 2024 la Canasta Básica Total creció 31,27% el último año, mientras que la Canasta Alimentaria.

Un año atrás, el valor que determinaba el límite de la indigencia para una familia en Mendoza llegaba a $359.796,97, por lo que los casi $486 mil necesarios a diciembre pasado ya representan un 35% más.

En el plano nacional, para el INDEC la CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 31,2% y 27,7%, respectivamente.

Incluso para el organismo estadístico durante el 2025 bajaron tanto el porcentaje de la población considerada pobre y también las que estadísticamente se hallaban en condición de indigencia. El dato arrojó casi 7 puntos para Mendoza en el primer semestre.