En diciembre, una familia de Mendoza debió asegurarse un ingreso de $1.180.842,79, el valor actualizado de la Canasta Básica Total (CBT) que determina el umbral de la pobreza. Y al menos $485.943,54 para no considerarse indigente, es decir, lo necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Para no caer en la pobreza una familia de Mendoza necesitó casi $1,2 millones en diciembre, menos que a nivel nacional
El dato refleja la inflación acumulada a lo largo del 2025, de casi 30%. Y marca distancia con los casi $899.500 que una familia tipo mendocina tenía que asegurarse en enero del año pasado para solventar el valor que entonces tenía la CBT, cuando la CBA rondaba los $359.800.
La evolución se aceleró sobre todo en el último cuatrimestre, cuando el parámetro de la pobreza en Mendoza ya había superado $1 millón. Sin embargo, cerró el año por debajo del valor nacional medido por el INDEC, de $1.308.713 para la CBT familiar y de $589.510 en el caso de la CBA.
Para un individuo, el costo en diciembre trepó en cada caso a un mínimo de $157.263,28 y a $382.149,77. Esto es, para alimentarse de acuerdo a la demanda nutricional básica, y a su vez asegurarse vivienda y transporte, respectivamente.
La evolución de la Canasta Básica durante 2025
Aunque en diciembre siguió el ritmo de la inflación mensual, el salto interanual del costo llegó a superarla. En relación a fines del 2024 la Canasta Básica Total creció 31,27% el último año, mientras que la Canasta Alimentaria.
Un año atrás, el valor que determinaba el límite de la indigencia para una familia en Mendoza llegaba a $359.796,97, por lo que los casi $486 mil necesarios a diciembre pasado ya representan un 35% más.
En el plano nacional, para el INDEC la CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 31,2% y 27,7%, respectivamente.
Incluso para el organismo estadístico durante el 2025 bajaron tanto el porcentaje de la población considerada pobre y también las que estadísticamente se hallaban en condición de indigencia. El dato arrojó casi 7 puntos para Mendoza en el primer semestre.