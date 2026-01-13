Inicio Economía inflación

Con 2,8% en diciembre la inflación 2025 en Mendoza llegó a 29,9% y quedó abajo de la nacional

El IPC del INDEC arrojó una inflación anual de 31,5%, la menor en 8 años. El valor de diciembre, idéntico. En Mendoza, transporte, alimentos y esparcimiento, los rubros más pesados

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Se confirmó que la inflación acumulada durante 2025 en Mendoza no llegó al 30% y quedó por debajo de la nacional medida por el INDEC

Se confirmó que la inflación acumulada durante 2025 en Mendoza no llegó al 30% y quedó por debajo de la nacional medida por el INDEC

Cristian Lozano

Con un 2,8% en diciembre, la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la Dirección de Estadísticas de Mendoza quedó al nivel de la del país. Pero a lo largo del último año acumuló un 29,9%, lo que deja al llamado costo de vida en la provincia por debajo de la variación de precios nacional medida por el INDEC.

De acuerdo al organismo estadístico oficial, el IPC durante el 2025 llegó a 31,5%. Es decir, 1,6 puntos porcentuales más que la inflación calculada por la DEIE en Mendoza.

Transporte (4,1%), Alimentos y bebidas (3,4%) y esparcimiento (3,1%) fueron los rubros que más movieron la aguja de la variación general de precios en la provincia.

A nivel nacional hubo algunas coincidencias. Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

El IPC 2025 en Mendoza

Diciembre, con su 2,8%, fue el tercer mes más inflacionario del 2025 en Mendoza detrás de marzo y abril, ambos con 3,1%.

La inflación medida por INDEC

Noticia en desarrollo

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar