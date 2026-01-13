Con 2,8% en diciembre la inflación 2025 en Mendoza llegó a 29,9% y quedó abajo de la nacional

De acuerdo al organismo estadístico oficial, el IPC durante el 2025 llegó a 31,5%. Es decir, 1,6 puntos porcentuales más que la inflación calculada por la DEIE en Mendoza.

Transporte (4,1%), Alimentos y bebidas (3,4%) y esparcimiento (3,1%) fueron los rubros que más movieron la aguja de la variación general de precios en la provincia.