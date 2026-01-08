El costo de transportar cargas desde Mendoza superó a la inflación en 2025 y arrancó el 2026 arriba

El análisis destaca que, después de una primera parte del año con "subas moderadas", hubo una aceleración de costos del transporte de cargas a partir del julio. Ese mes marcó un récord de 4%, seguido por 3.5% en agosto, 2.9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre respectivamente.

En plena puja. Una de las medidas que se analizan es regular el flujo del transporte de cargas en horario nocturno. El costo del transporte de cargas hacia Chile fue el más costoso, y también dejó atrás a la inflación general

Un flete más caro que la inflación: "El trabajo se cayó 40%"

El ICT (Índice del Costo del Transporte) venía de acumular casi 85% durante 2024. Antes, en 2023, había registrado el mayor incremento en 30 años: 248%. Cifras representativas si se tiene en cuenta que el estudio mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte y determinan sus tarifas.

Si se comparan los $2.019,50 que fue el costo/km de un camión cargado para recorrer la ruta entre Mendoza y Buenos Aires en diciembre con el del mismo mes del2024, el salto fue de casi 34%. Es que a fines de ese año transportar una carga hacia Capital Federal costaba $1.507,40 por kilómetro, de acuerdo con estudio elaborado por Aprocam.

Con una inflación anual proyectada (según índice general de precios de la economía) del 31%, implica que pese a un consumo maltrecho los fletes la superaron al cabo de un 2025 que para el transporte de cargas tuvo su incremento récord en julio. Y pueden seguir haciéndolo al menos en este comienzo del nuevo año.

Para el presidente de Aprocam, Ricardo Squartini, más allá de la necesidad de trasladar costos crecientes a la tarifa "la menor demanda, incluso a nivel internacional, hizo que el trabajo para nosotros cayera alrededor del 40% el último año".

Aprocam Combustibles, lubricantes y salarios, entre los ítems con más peso a la hora de explicar la suba del costo que ya superó a la inflación

Sueldos y gasoil, lo que más influyó en el costo del transporte

Pero la ruta a Buenos Aires no fue la más cara. Llevar y traer cargas hacia y desde Tucumán la superó en valor unitario: en diciembre, con 4,7%, llegó a $2.142,50/km. Y durante el año llegó a acumular 34,8%.

A mitad de camino en cuanto a números está el transporte desde San Rafael. Poner en marcha un camión con carga rumbo a CABA promedió los $2.025 producto de una suba de 4,6% mensual y 33,9% a lo largo de 2025.

En cuanto a cargas internacionales el salto es mayor aún. Por ejemplo, un envío rumbo a Santiago de Chile cotizó arriba de los $6.316 en diciembre, contando, luego de un alza de 5,9% respecto de noviembre.

Cualquiera sea el caso, junto a la suba del gasoil, para Aprocam los sueldos tuvieron peso específico a la hora de explicar cuánto y por qué se encareció el transporte de cargas para las empresas mendocinas. Dentro de la estructura, el costo x kilómetro (incluido el margen de ganancia) un 85% representa gastos operativos y de reposición de camiones.

"Tuvimos un par de meses en que los salarios de los choferes, de gran incidencia en los costos, impactó fuerte, y otros con dos o más subas consecutivas de combustible. Por otra parte, con las tasas actuales es muy lento el ritmo de reposición de unidades", detalló Squartini sobre el movimiento durante el año pasado.

Aprocam cuadro de costos La evolución del costo por kilómetro para las empresas de transporte de cargas en Mendoza muestra que se duplicó en los últimos 2 años

Proyección 2026: qué pasa con el transporte en enero

Más allá de la pretensión del gobierno de mantener a raya la inflación este año, todo indica que el costo del transporte de cargas en 2026 seguirá en alza.

De hecho, la proyección para enero anticipa que el kilómetro recorrido para Mendoza-Buenos Aires indica que trepó a $2.112,40, con lo que la variación interanual (versus enero 2025) llegaría a 35%. Si el destino es Tucumán, a enero un flete ya cotiza a $2.243,90 por km, 4,7% más que diciembre, y casi 36% por encima de enero del año pasado. Y hay más.

Las empresas de transporte de Mendoza cuyo negocio está más allá de Los Andes, estrenaron 2026 con otro 5,2%. Eso implica que trasladar cargas a Chile ya implica tomar no menos de $6.644 como valor unitario para elaborar un presupuesto.

A pesar de todo ¿cómo se explica la suba con la que el sector arrancó 2026?. Un "arrastre" de la paritaria salarial acordada con el gremio de camioneros en septiembre pasado y que dejó el básico en torno a los $900 mil (hasta $2 millones inicial de bolsillo con adicionales) es el principal factor, sin contar el pago de un bono especial de fin de año.

Frente al año que se inicia, el titular de Aprocam se esperanza. "Esperemos que la actividad repunte", auguró.