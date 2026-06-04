Según Aprocam, el costo del transporte de cargas de Mendoza a Buenos Aires subió 42% en un año

Comparativamente la variación supera a la inflación del período, que de acuerdo a la medición oficial del INDEC y la DEIE en Mendoza no llega al 35%.

Costo cargas Mza-Bs As- junio 2026

Los ítems que encarecieron el costo del transportes

La variación acumulada de los últimos 12 meses no obstante está por debajo del 48% calculado a nivel nacional por Fadeeac, la federación de la que forma parte Aprocam. El estudio mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia para determinar las tarifas.

El combustible vuelve a ser una de las variables que más le mueven la aguja al sector transportista. Aprocam ya había tenido que negociar ajustes urgentes de tarifa en marzo por la suba del gasoil producto de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán.

Tras el incremento más alto desde el 2024 en marzo (+10.15%), en el marco del fuerte aumento del combustible (+24.7%), el ICT (Índice de Costos del Transporte) volvió a registrar un descenso mensual en mayo (+1.91%), menor incluso al exhibido en abril (+2.42%), y medianamente cercano a las variaciones de enero (2.08%) y febrero (2.28%).

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De hecho, en mayo volvió a ser el factor más determinante, porque representó casi 30% del costo por kilómetro en la ruta Mendoza-Buenos Aires. Le siguieron gastos generales ($547,80 sobre los casi $2.300 de costo), y un poco más atrás los salarios ($519,56).

El gasto en reposición, reparaciones (repuestos) y material rodante también tienen incidencia, pero comparativamente quedaron más atrás. Más allá de que los valores siguen ajustándose, el peso específico de cada ítem en la estructura de costos se mantiene en lo que va del 2026 a diferencia del 2025.

Para mayo del año pasado el factor de mayor influencia en el costo del transporte de cargas era el personal, por encima del gasto en combustible de los camiones, y más atrás gastos generales.