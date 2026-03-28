Costos fuera de control: APROCAM negocia ajustes urgentes por la suba de los combustibles

Desde APROCAM advirtieron que la situación “afecta directamente a los transportistas” y confirmaron que se encuentran en negociaciones con las empresas dadoras de carga para intentar recomponer los valores de referencia. Otro sector, camioneros autoconvocados realiza protestas a las vera de la Ruta 40 y 7 para que les reconozcan estos incrementos en su trabajo.

Camioneros autoconvocados Camioneros autoconvocados protestan a la vera de la Ruta 7 y Ruta 40.

El presidente de APROCAM, Ricardo Squartini, señaló este sábado a Diario UNO que “hoy nos queda llegar a un buen acuerdo con nuestros dadores de carga y dejar abierta la posibilidad de que los ajustes no sólo sean mensuales, sino cada 15 días o menos tiempo”.

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“El transporte es una actividad muy sensible a los costos y particularmente al precio del gasoil. Con este nivel de variación, los acuerdos mensuales quedan rápidamente desactualizados”, planteó.

Mendoza, centro neuráligico del transporte de cargas

La problemática adquiere especial relevancia en Mendoza, donde la logística del transporte de cargas es estratégica, especialmente por su conexión con Chile a través del corredor bioceánico. El flujo constante de camiones por el paso internacional convierte a la provincia en un nodo clave del comercio exterior argentino.

En ese contexto, otro dato ilustra la magnitud del movimiento: en Mendoza se encuentra la estación de YPF que más combustible vende en todo el país, reflejo del intenso tránsito de transporte pesado en la región.