El pago, en junio, de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) es muy esperado por los empleados del sector privado, la administración pública, empresas del Estado, jubilados y pensionados, que ven en el aguinaldo, el ingreso de dinero extra para saldar deudas o realizar otro tipo de pagos.
Aguinaldo 2026: la fórmula para saber cuánto cobrás en junio y el día límite de pago
Los trabajadores en relación de dependencia y jubilados ya pueden proyectar el monto de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. Los plazos legales que tienen los empleadores para hacer el depósito.
Para organizar el presupuesto familiar o planificar el destino de esos fondos, es posible anticipar el monto exacto del aguinaldo que se acreditará en la cuenta sueldo mediante un cálculo sencillo basado en los haberes de la primera mitad del año.
Cómo calcular el monto del aguinaldo en casa
El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre. Para esta primera parte del año, el período de análisis comprende los meses de enero a junio inclusive.
Para determinar la cifra del aguinaldo, se necesita:
- Revisar los recibos de sueldo de los primeros seis meses del año.
- Identificar el mes con el salario bruto más alto. En este punto se deben sumar el básico y todos los conceptos remunerativos, como horas extras, comisiones, antigüedad y premios habituales.
- Dividir ese monto total por la mitad.
Si la remuneración más alta registrada en el semestre fue de $2.000.000, el monto neto del medio aguinaldo será de $1.000.000.
Qué pasa si se trabajó menos de seis meses
Cuando un empleado no completó el semestre entero en la compañía —ya sea por un ingreso reciente o por la finalización del contrato antes de tiempo—, el pago se realiza de forma proporcional.
La fórmula para este caso consiste en dividir el salario más alto por 12 y multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados de manera efectiva en el período. Si el sueldo de referencia es de $100.000 y se prestaron servicios durante tres meses, la liquidación final del SAC será de $25.000.
Cuándo se deposita el aguinaldo de junio 2026
La Ley de Contrato de Trabajo N° 27.073 establece las fechas de vencimiento para el pago del Sueldo Anual Complementario.
- Fecha límite legal: El vencimiento de la primera cuota está fijado para el martes 30 de junio de 2026.
- Prórroga permitida: La legislación otorga a las empresas un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha oficial. De esta manera, el depósito en las cuentas bancarias de algunos sectores puede verse reflejado hasta el lunes 6 de julio.
En el caso de los jubilados y pensionados de la ANSES, el organismo previsional unifica el pago del medio aguinaldo con el haber mensual habitual. El cronograma se distribuye durante las últimas semanas de junio y se rige según el nivel de ingresos y la terminación del DNI de cada beneficiario.