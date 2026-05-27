Aguinaldo 2026: la fórmula para saber cuánto cobrás en junio y el día límite de pago

Cómo calcular el monto del aguinaldo en casa

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre. Para esta primera parte del año, el período de análisis comprende los meses de enero a junio inclusive.

Para determinar la cifra del aguinaldo, se necesita:

Revisar los recibos de sueldo de los primeros seis meses del año.

Identificar el mes con el salario bruto más alto. En este punto se deben sumar el básico y todos los conceptos remunerativos, como horas extras, comisiones, antigüedad y premios habituales.

Dividir ese monto total por la mitad.

Si la remuneración más alta registrada en el semestre fue de $2.000.000, el monto neto del medio aguinaldo será de $1.000.000.

Qué pasa si se trabajó menos de seis meses

Cuando un empleado no completó el semestre entero en la compañía —ya sea por un ingreso reciente o por la finalización del contrato antes de tiempo—, el pago se realiza de forma proporcional.

La fórmula para este caso consiste en dividir el salario más alto por 12 y multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados de manera efectiva en el período. Si el sueldo de referencia es de $100.000 y se prestaron servicios durante tres meses, la liquidación final del SAC será de $25.000.

aguinaldo, fechas de cobro

Cuándo se deposita el aguinaldo de junio 2026

La Ley de Contrato de Trabajo N° 27.073 establece las fechas de vencimiento para el pago del Sueldo Anual Complementario.

Fecha límite legal: El vencimiento de la primera cuota está fijado para el martes 30 de junio de 2026 .

El vencimiento de la primera cuota está fijado para el . Prórroga permitida: La legislación otorga a las empresas un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha oficial. De esta manera, el depósito en las cuentas bancarias de algunos sectores puede verse reflejado hasta el lunes 6 de julio.

En el caso de los jubilados y pensionados de la ANSES, el organismo previsional unifica el pago del medio aguinaldo con el haber mensual habitual. El cronograma se distribuye durante las últimas semanas de junio y se rige según el nivel de ingresos y la terminación del DNI de cada beneficiario.