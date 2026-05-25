Sueldo más aguinaldo: el monto que van a cobrar los empleados bancarios en junio

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¿Cuál es el sueldo inicial de un empleado bancario en junio 2026?

Según las últimas negociaciones, un empleado bancario que se incorpore bajo la categoría de ingresante o inicial percibirá un haber bruto básico de $2.319.195,20.

A partir de allí, las remuneraciones mensuales se incrementan de forma considerable según los años de servicio (antigüedad), la obtención de adicionales convencionales —tales como el adicional por título universitario, fallo de caja o zona desfavorable— y las compensaciones no convencionales específicas que determine cada entidad en particular.

Desglose de haberes: ¿De cuánto será el aguinaldo para un ingresante?

En cuanto al Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, este representa el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del respectivo semestre (en este caso, el período que abarca desde enero hasta junio de 2026).

Asumiendo que el ingresante cumplió sus tareas de forma continua durante los seis meses del ciclo y que el sueldo empleado bancario actual de $2,3 millones se sitúa como el máximo del semestre, la primera cuota del aguinaldo sería de $1.159.597,60

En tanto, aquellos empleados que cuenten con mayor jerarquía, horas extras acumuladas o adicionales de convenio liquidados durante el período, el impacto del medio aguinaldo será proporcionalmente superior.

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El monto total que cobrará un empleado bancario que recién comienza

Al unificar ambos conceptos en la misma rendición de haberes, la suma combinada se transforma en un desembolso de gran envergadura por parte de las entidades bancarias públicas y privadas. Un empleado sin antigüedad percibirá de base la siguiente composición económica:

Este número global de $3.478.792,80 representa el valor de referencia inicial bruto. Sobre esta base general se aplicarán las deducciones de ley obligatorias (aportes jubilatorios, obra social y cuota sindical si correspondiese), aunque el neto final percibido en "mano" continuará posicionándose muy por encima del promedio general de las remuneraciones en Argentina.