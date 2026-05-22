Esta es la época del año donde todas las alarmas de las finanzas personales empiezan a sonar, pero por una buena razón. Se acerca el cierre del primer semestre de 2026 y la expectativa por el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), el querido aguinaldo, está al tope de las búsquedas.
Aguinaldo de junio 2026: cuándo se cobra en Argentina y el truco para saber el monto exacto antes de tiempo
Se termina el primer semestre y llega el alivio más esperado para el bolsillo. El paso a paso para hacer las cuentas en casa, las fechas límite por ley y el margen legal que tienen las empresas para depositar el aguinaldo
Para que no te agarre desprevenida o desprevenido y puedas planificar tus gastos, pagar esa tarjeta que viene pesada o darte un gusto, preparé esta guía práctica. Vamos a repasar cuándo se cobra exactamente y cómo podés calcular el monto del aguinaldo en casa antes de que te llegue el recibo de sueldo.
Calendario en mano: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?
La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) es muy clara respecto a los plazos, aunque siempre hay un "pequeño detalle" administrativo que tenés que contemplar para no desesperar si no ves la plata reflejada el primer día.
- La fecha límite oficial: Por normativa, la primera cuota del año debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio de 2026.
- El período de gracia: La ley les otorga a los empleadores un margen de cuatro días hábiles de tolerancia posteriores al vencimiento. ¿Qué significa esto en el almanaque de este año? Que el depósito en tu cuenta sueldo podría extenderse legalmente hasta el lunes 6 de julio de 2026.
Aprendé a calcular tu aguinaldo antes de cobrarlo
No hace falta ser una experta en matemáticas financieras para saber cuánto vas a percibir. El medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta que hayas cobrado en el semestre que va de enero a junio.
El paso a paso para hacer la cuenta:
- Buscá tus últimos recibos de sueldo (de enero a mayo) y sumá el que vas a percibir en junio.
- Identificá el mes en el que tuviste el ingreso más alto.
- A ese monto total, dividilo por la mitad (2). Ese es tu aguinaldo bruto estimado.
¿Qué pasa si trabajaste menos de seis meses?
Para calcular el aguinaldo proporcional si no completaste el semestre entero en la empresa, la fórmula que tenés que aplicar es la siguiente:
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Fórmula: (El salario más alto del período / 12) * la cantidad de meses trabajados.
Si tomamos el mismo ejemplo de un sueldo tope de $100.000, pero solo trabajaste 3 meses en este periodo, la cuenta sería (100.000 / 12) * 3, lo que te da un aguinaldo proporcional de $25.000.
¿Quiénes se quedan afuera del cobro del SAC?
Es importante recordar el mapa de quiénes tienen derecho a este beneficio en el sistema económico argentino. El aguinaldo está destinado exclusivamente a trabajadores registrados en relación de dependencia (del sector privado, administración pública y empresas estatales), así como a jubilados y pensionados.