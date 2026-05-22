Aguinaldo de junio 2026: cuándo se cobra en Argentina y el truco para saber el monto exacto antes de tiempo

Calendario en mano: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) es muy clara respecto a los plazos, aunque siempre hay un "pequeño detalle" administrativo que tenés que contemplar para no desesperar si no ves la plata reflejada el primer día.

La fecha límite oficial: Por normativa, la primera cuota del año debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio de 2026 .

Por normativa, la primera cuota del año debe abonarse a más tardar el . El período de gracia: La ley les otorga a los empleadores un margen de cuatro días hábiles de tolerancia posteriores al vencimiento. ¿Qué significa esto en el almanaque de este año? Que el depósito en tu cuenta sueldo podría extenderse legalmente hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Aprendé a calcular tu aguinaldo antes de cobrarlo

No hace falta ser una experta en matemáticas financieras para saber cuánto vas a percibir. El medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta que hayas cobrado en el semestre que va de enero a junio.

El paso a paso para hacer la cuenta:

Buscá tus últimos recibos de sueldo (de enero a mayo) y sumá el que vas a percibir en junio.

Identificá el mes en el que tuviste el ingreso más alto .

. A ese monto total, dividilo por la mitad (2). Ese es tu aguinaldo bruto estimado.

aguinaldo, cuando se paga

¿Qué pasa si trabajaste menos de seis meses?

Para calcular el aguinaldo proporcional si no completaste el semestre entero en la empresa, la fórmula que tenés que aplicar es la siguiente:

Fórmula: (El salario más alto del período / 12) * la cantidad de meses trabajados.

Si tomamos el mismo ejemplo de un sueldo tope de $100.000, pero solo trabajaste 3 meses en este periodo, la cuenta sería (100.000 / 12) * 3, lo que te da un aguinaldo proporcional de $25.000.

¿Quiénes se quedan afuera del cobro del SAC?

Es importante recordar el mapa de quiénes tienen derecho a este beneficio en el sistema económico argentino. El aguinaldo está destinado exclusivamente a trabajadores registrados en relación de dependencia (del sector privado, administración pública y empresas estatales), así como a jubilados y pensionados.