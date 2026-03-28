El precio de los combustibles volvió a subir y la nafta ya acumuló 13 aumentos en marzo

Lo que hasta hace semanas era un ajuste mensual, hoy se convertió en una actualización casi diaria. Este sábado 28, las pizarras de las estaciones de YPF en Mendoza amanecieron con nuevos valores, marcando el aumento número 13 en lo que va de marzo. La nafta súper, que el jueves había roto la barrera de los $2.000, sumó otros $25.
El ritmo de subas es frenético: en solo 20 días, el litro de combustible en la provincia se encareció más de $320.
La dinámica responde a una combinación de factores internacionales y una política de "paridad de importación" que el gobierno nacional busca sostener.
Así quedaron los precios en YPF Mendoza
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Nafta súper: $2.027 (subió $25 respecto al viernes)
Infinia (premium): $2.220 (subió $28)
Infinia diésel: $2.248 (subió $29)
Diésel ultra: $2.165 (subió $24)
El barril "caliente" y la presión de las petroleras
Según informes de los diarios La Nación e Infobae, la Casa Rosada se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el precio del barril de petróleo Brent se disparó por encima de los U$S115 debido a la escalada del conflicto en el Estrecho de Ormuz, lo que encarece los costos de producción y refinación.
Por otro lado, las petroleras vienen presionando para que el precio en surtidor no quede "atrasado" frente al dólar oficial, que aunque cerró la semana a la baja, mantiene un esquema de micro-devaluaciones. "
El objetivo de las empresas es alcanzar un precio de equilibrio de U$S1,50 por litro de súper, lo que proyectaría el valor hacia los $2.100 en el corto plazo", explicaron analistas citados por La Nación.
Medidas de emergencia: el "corte" de biocombustibles
Para intentar "enfriar" los precios, la Secretaría de Energía puso en vigencia la Resolución 79/2026, que eleva el corte de bioetanol en las naftas al 15%. Esta medida busca sustituir parte del costoso petróleo importado por productos de origen vegetal (maíz y caña de azúcar).
La normativa aclara además que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".
En cuanto al gasoil, se mantiene la especificación técnica vigente que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.
Sin embargo, como señala Infobae, este paliativo técnico aún no logra detener la inercia alcista. "El problema es que el componente impositivo (Impuesto a los Combustibles Líquidos) también tiene actualizaciones pendientes que el gobierno viene postergando para no echar más nafta al fuego de la inflación de marzo", destacaron fuentes del sector.
El "vía crucis" de marzo: 13 aumentos en 20 días
Durante marzo, la evolución del precio de la nafta registra 13 movimientos con el de este sábado 28 de marzo. En 20 días el incremento fue de más de $300. El detalle día por día es el siguiente:
- Domingo 8: $1.707
- Lunes 9: $1.727
- Martes 10: $1.750
- Lunes 16: $1.796
- Martes 17: $1.820
- Jueves 19: $1.853
- Viernes 20: $1.864
- Lunes 23: $1.903
- Martes 24: $1.952
- Miércoles 25: $1.962
- Jueves 26: $1.982
- Viernes 27: $2.002
- Sábado 28: $2.027
Con este panorama de aumentos, llenar un tanque de 50 litros con nafta súper en Mendoza cuesta actualmente $101.350, casi $16.000 más de lo que costaba hace apenas dos semanas.