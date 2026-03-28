El precio de los combustibles volvió a subir y la nafta ya acumuló 13 aumentos en marzo

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Así quedaron los precios en YPF Mendoza

Nafta súper: $2.027 (subió $25 respecto al viernes)

Infinia (premium): $2.220 (subió $28)

Infinia diésel: $2.248 (subió $29)

Diésel ultra: $2.165 (subió $24)

El barril "caliente" y la presión de las petroleras

Según informes de los diarios La Nación e Infobae, la Casa Rosada se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el precio del barril de petróleo Brent se disparó por encima de los U$S115 debido a la escalada del conflicto en el Estrecho de Ormuz, lo que encarece los costos de producción y refinación.

Por otro lado, las petroleras vienen presionando para que el precio en surtidor no quede "atrasado" frente al dólar oficial, que aunque cerró la semana a la baja, mantiene un esquema de micro-devaluaciones. "

El objetivo de las empresas es alcanzar un precio de equilibrio de U$S1,50 por litro de súper, lo que proyectaría el valor hacia los $2.100 en el corto plazo", explicaron analistas citados por La Nación.

Medidas de emergencia: el "corte" de biocombustibles

Para intentar "enfriar" los precios, la Secretaría de Energía puso en vigencia la Resolución 79/2026, que eleva el corte de bioetanol en las naftas al 15%. Esta medida busca sustituir parte del costoso petróleo importado por productos de origen vegetal (maíz y caña de azúcar).

La normativa aclara además que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".

En cuanto al gasoil, se mantiene la especificación técnica vigente que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.

Sin embargo, como señala Infobae, este paliativo técnico aún no logra detener la inercia alcista. "El problema es que el componente impositivo (Impuesto a los Combustibles Líquidos) también tiene actualizaciones pendientes que el gobierno viene postergando para no echar más nafta al fuego de la inflación de marzo", destacaron fuentes del sector.

El "vía crucis" de marzo: 13 aumentos en 20 días

Durante marzo, la evolución del precio de la nafta registra 13 movimientos con el de este sábado 28 de marzo. En 20 días el incremento fue de más de $300. El detalle día por día es el siguiente:

Domingo 8: $1.707

Lunes 9: $1.727

Martes 10: $1.750

Lunes 16: $1.796

Martes 17: $1.820

Jueves 19: $1.853

Viernes 20: $1.864

Lunes 23: $1.903

Martes 24: $1.952

Miércoles 25: $1.962

Jueves 26: $1.982

Viernes 27: $2.002

Sábado 28: $2.027

Con este panorama de aumentos, llenar un tanque de 50 litros con nafta súper en Mendoza cuesta actualmente $101.350, casi $16.000 más de lo que costaba hace apenas dos semanas.