Tras un nuevo aumento, el precio de la nafta ya superó los $2.000 en Mendoza

nafta nafta Así luce la pizzarra de YPF durante la mañana de este viernes. Foto: Matías Pascualetti

En ese sentido, en la petrolera YPF los valores de este viernes son los siguientes:

Nafta Súper: $2.002

Infinia: $2.192

Diésel Infinia: $2.219

Diésel Ultra: $2.141

La suba de este viernes fue de $20 en el caso de la nafta súper, $22 para la Infinia, $21 la Ultra y $22 la Infinia Diésel.

Mayor bioetanol en las naftas para amortiguar el precio del petróleo

En este marco de subas sostenidas, el gobierno nacional habilitó este viernes a las empresas refinadoras a elevar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, para de esta forma atenuar el impacto del aumento del precio del petróleo, según publica Noticias Argentinas.

Para permitir este aumento, se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, llevándolo al 5,6%.

Según los informes técnicos oficiales, este cambio mejora la eficiencia de la combustión y reduce la emisión de monóxido de carbono.

nafta nafta nafta El Gobierno aumentó el corte de biocombustibles para morigerar el aumento del petròleo. Foto: NA

La disposición fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El texto oficial indica que, mediante esta adecuación, "se admitieron contenidos de hasta un 15% en volumen de bioetanol en naftas". Asimismo, la normativa aclara que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".

Las autoridades puntualizaron que la resolución no modifica el corte obligatorio ni impone nuevas exigencias a las empresas, sino que busca favorecer un funcionamiento eficiente del mercado.

En cuanto al gasoil, se mantiene la especificación técnica vigente que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.