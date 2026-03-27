Tras un nuevo aumento, el precio de la nafta ya superó los $2.000 en Mendoza

Una vez más y continuando con el ritmo constante de aumentos que vienen exhibiéndose desde hace días, el el precio de los combustibles volvió a subir en Mendoza y el litro de nafta súper en YPF ya se vende por encima de los $2.000.
Como consecuencia de los constantes movimientos en el precio del barril de petróleo en el mundo, ligado a la guerra en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, el costo de la nafta en Argentina no para de incrementarse.
Precisamente, por un litro de nafta súper en YPF hay que pagar $2.002.
En ese sentido, en la petrolera YPF los valores de este viernes son los siguientes:
- Nafta Súper: $2.002
- Infinia: $2.192
- Diésel Infinia: $2.219
- Diésel Ultra: $2.141
La suba de este viernes fue de $20 en el caso de la nafta súper, $22 para la Infinia, $21 la Ultra y $22 la Infinia Diésel.
Mayor bioetanol en las naftas para amortiguar el precio del petróleo
En este marco de subas sostenidas, el gobierno nacional habilitó este viernes a las empresas refinadoras a elevar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, para de esta forma atenuar el impacto del aumento del precio del petróleo, según publica Noticias Argentinas.
Para permitir este aumento, se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, llevándolo al 5,6%.
Según los informes técnicos oficiales, este cambio mejora la eficiencia de la combustión y reduce la emisión de monóxido de carbono.
La disposición fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El texto oficial indica que, mediante esta adecuación, "se admitieron contenidos de hasta un 15% en volumen de bioetanol en naftas". Asimismo, la normativa aclara que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".
Las autoridades puntualizaron que la resolución no modifica el corte obligatorio ni impone nuevas exigencias a las empresas, sino que busca favorecer un funcionamiento eficiente del mercado.
En cuanto al gasoil, se mantiene la especificación técnica vigente que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.