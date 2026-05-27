Nación oficializó la emergencia agropecuaria en Mendoza por tormentas y el granizo

granizo chacayes tunuyan Productores de distintos distritos de Tunuyán sufrieron las granizadas durante el verano. Foto: gentileza redes sociales Diego Stortini

El texto dictamina el estado de desastre agropecuario para las propiedades que presenten mermas iguales o superiores al 80%. El período de cobertura fijado por las autoridades reconoce los perjuicios ocasionados por las heladas tardías a partir del 1 de diciembre de 2025, en tanto que los siniestros por granizo se contabilizan desde el 1 de enero de 2026.

Las regiones Centro, Zona Este, Zona Norte y Zona Sur de Mendoza contienen distritos incluidos en la normativa. Entre las comunas afectadas se encuentran San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle y Maipú, donde la actividad agrícola sufrió el impacto de las tormentas y heladas.

Ya en febrero, el Gobierno de Mendoza había declarado el estado de emergencia agropecuaria y de desastre en distintos departamentos de la provincia como consecuencia de las heladas y tormentas de granizo que afectaron a los cultivos durante el ciclo agrícola 2025/2026. La decisión busca asistir a productores que vieron seriamente afectada su producción por los eventos climáticos extremos.

Alivio fiscal por la emergencia agropecuaria

A partir de la oficialización de la medida en el territorio, los productores damnificados podrán acceder a las herramientas de asistencia previstas en la Ley Nacional 26.509. Las disposiciones obligan a las instituciones bancarias oficiales y mixtas, junto con los organismos recaudadores, a implementar planes de contingencia climática para el sector afectado.

Entre las principales acciones contempladas en el texto legal figuran la prórroga del vencimiento de las obligaciones fiscales y la exención temporal de ciertos tributos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el ente encargado de instrumentar los mecanismos de alivio fiscal correspondientes para los contribuyentes de las áreas delimitadas.

Asimismo, el Banco de la Nación Argentina y demás entidades financieras asociadas deberán unificar criterios para otorgar refinanciaciones de deudas preexistentes. También se prevé la apertura de líneas de crédito con tasas subsidiadas destinadas a la recomposición del capital de trabajo y la continuidad de las tareas en las fincas mendocinas.

cultivos granizo tomate berenjena pocito tormenta Tomates y berenjenas, algunos de los cultivos afectados por las tormentas.

Trámites para acceder a la emergencia agropecuaria

Para acogerse a los beneficios fiscales y financieros, los titulares de las explotaciones deberán tramitar y presentar las certificaciones correspondientes ante las delegaciones del Ministerio de Producción. Estas constancias individuales acreditan de forma técnica el porcentaje de daño sufrido en cada una de las parcelas catastradas.

El documento emitido por las autoridades federales también incluyó resoluciones específicas para el sector ganadero de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En la Patagonia, la declaración de asistencia excepcional respondió a los efectos continuos de la sequía prolongada y las ráfagas de viento intenso que diezmaron las pasturas naturales de la región.

En el caso de Chubut, la Resolución 746/2026 abarca a la totalidad de los establecimientos ganaderos de la Provincia por un plazo inicial de un año. De igual manera, la Resolución 792/2026 fijó las pautas de asistencia para Santa Cruz, completando un esquema de intervención federal ante los eventos ambientales adversos del primer semestre del año.

Otras provincias bajo emergencia agropecuaria

La situación climática crítica no es exclusiva de Mendoza, ya que el impacto ambiental afectó a otras regiones productivas del país. Los decretos nacionales buscan mitigar el desamparo de los productores ganaderos del sur argentino, quienes enfrentan pérdidas históricas en el stock ovino y vacuno debido a la falta de agua.

Con estas medidas, el Ministerio de Economía busca sostener la actividad productiva global, coordinando los recursos con los ministerios locales para que la ayuda llegue de forma directa a los damnificados. Se espera que en las próximas semanas se habiliten los formularios digitales para agilizar la obtención de los certificados de daños.

Los distritos de Mendoza alcanzados por la emergencia agopercuaria

Los distritos bajo emergencia agropecuaria en Mendoza son los siguientes:

San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos.

Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos. Tunuyán: El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces, Tunuyán, Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes.

El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces, Tunuyán, Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes. Tupungato: Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata.

Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata. Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña.

Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña. La Paz: La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua.

La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua. Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro.

Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro. San Martín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas.

Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas. Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa.

12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa. Las Heras: Capdevila y El Borbollón.

Capdevila y El Borbollón. Lavalle: Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ingeniero Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco.

Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ingeniero Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco. Luján de Cuyo: Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel.

Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel. Maipú: Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell.

Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell. General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel.

Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel. San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa Atuel y Villa 25 de Mayo.