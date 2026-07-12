Tras 37 años, el transporte de cargas de Mendoza es una de las 10 provincias que impulsa un convenio colectivo propio para negociar con el gremio de los camioneros. Así lo informó la Federación Argentina (FADEEAC), a la que pertenece la cámara local, Aprocam.
Reforma laboral: Mendoza, entre las provincias que buscan un convenio colectivo de trabajo propio para camioneros
Aprocam, de la mano de su Federación nacional, es una de las cámaras que apoyan reemplazar el convenio de 1989. Que significa para los camioneros mendocinos
La idea, que empezó a gestarse en junio, busca regionalizar condiciones laborales del sector. Y adaptarlas a la realidad socioeconómica de cada provincia, entre las que están también Córdoba, San Juan, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Diversas cámaras empresariales locales y del interior impulsan este cambio para diferenciarse del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, históricamente controlado por el Sindicato de Camioneros, bajo el liderazgo de Hugo y Pablo Moyano.
La propuesta tendrá su presentación formal el próximo 21 de julio en la FADEEAC. Y, según trascendió, tiene que ver con la reforma volcada en la nueva ley de Modernización Laboral sancionada recientemente por el Congreso nacional.
Qué cambia con el nuevo convenio
Los empresarios argumentan que el convenio de 1989 no contempla diferencias de costos, productividad y mercado laboral existentes entre Buenos Aires y el resto del país.
La reforma está avalada por la nueva Ley de Modernización Laboral, que permite la prelación de convenios de ámbito menor. O sea, que acuerdos por empresa o región tengan prioridad jurídica sobre convenios de alcance nacional.
Para eso, el nuevo convenio plantea "simplificar" la estructura actual: así, contempla 10 ítems de negociación salarial en vez de los actuales 50, considerados más complejos.
El nuevo esquema, y as negociaciones específicas entre el gremio de los camioneros y las cámaras empresarias, empezaría a regir desde septiembre con las próximas mesas paritarias.
Un punto clave implica el llamado "salario garantizado". Por lo pronto, los empresarios aclararon que no implica ninguna reducción en los sueldos actuales.