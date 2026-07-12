Reforma laboral: Mendoza, entre las provincias que buscan un convenio colectivo de trabajo propio para camioneros

La propuesta tendrá su presentación formal el próximo 21 de julio en la FADEEAC. Y, según trascendió, tiene que ver con la reforma volcada en la nueva ley de Modernización Laboral sancionada recientemente por el Congreso nacional.

Contemplado en la reforma laboral, el nuevo convenio permite negociar condiciones laborales según la realidad del transporte de carga de cada provincia

Qué cambia con el nuevo convenio

Los empresarios argumentan que el convenio de 1989 no contempla diferencias de costos, productividad y mercado laboral existentes entre Buenos Aires y el resto del país.

La reforma está avalada por la nueva Ley de Modernización Laboral, que permite la prelación de convenios de ámbito menor. O sea, que acuerdos por empresa o región tengan prioridad jurídica sobre convenios de alcance nacional.

Para eso, el nuevo convenio plantea "simplificar" la estructura actual: así, contempla 10 ítems de negociación salarial en vez de los actuales 50, considerados más complejos.

El nuevo esquema, y as negociaciones específicas entre el gremio de los camioneros y las cámaras empresarias, empezaría a regir desde septiembre con las próximas mesas paritarias.

Un punto clave implica el llamado "salario garantizado". Por lo pronto, los empresarios aclararon que no implica ninguna reducción en los sueldos actuales.