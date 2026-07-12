La inflación de junio se conocerá esta semana y el Gobierno apuesta a perforar el 2% por primera vez en el año

El Gobierno nacional confía en que la inflación será de menos de 2%. Cristian Lozano

El Gobierno anticipa una inflación que empiece con "1"

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, fue uno de los funcionarios que se animó a ponerle un número a la inflación de junio.

"La vemos en 1,9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto tomando la Fundación Libertad y Progreso, que tiene estimaciones muy cercanas", afirmó.

No obstante, aclaró que se trata de una proyección.

"Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", sostuvo.

En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que la inflación continuará descendiendo durante los próximos meses.

El funcionario evitó fijar una meta puntual, aunque insistió en que el Gobierno trabaja para que la población tenga la tranquilidad de que el proceso de desaceleración continuará.

Además, aseguró que ni siquiera la reciente crisis internacional por la guerra en Medio Oriente alteró esa tendencia.

Alimentos volvieron a mostrar una fuerte desaceleración

Uno de los principales factores que explican la expectativa oficial es la evolución de los alimentos durante junio.

Econviews registró que en la última semana del mes los precios de alimentos y bebidas aumentaron apenas 0,2%, mientras que el acumulado de las últimas cuatro semanas descendió a 1,1%.

LCG, por su parte, no detectó variaciones en alimentos durante la última semana de junio. Según su informe, el aumento de verduras y bebidas fue compensado por las bajas en carnes y frutas.

Como resultado, la consultora calculó una inflación promedio de 1,5% durante las últimas 4 semanas.

Analytica también encontró una suba muy moderada en alimentos, de apenas 0,1% en la última semana, y proyectó una inflación mensual del 1,8%.

Qué productos aumentaron más durante junio

Las consultoras detectaron comportamientos diferentes según cada rubro.

Entre los mayores incrementos aparecieron:

Verduras (+5,3%)

Cigarrillos

Salud y medicamentos

Transporte

Vivienda y expensas

En cambio, los productos que registraron bajas fueron:

Frutas (-2,3%)

Pescados y mariscos (-1,9%)

Bebidas (en algunas mediciones)

C&T destacó además que la carne tuvo el menor aumento desde septiembre del año pasado.

Cristian Lozano

El dato de CABA anticipó una inflación de 1,8%

Una de las referencias que sigue de cerca el mercado es el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante junio, la inflación porteña fue del 1,8%, acumulando un aumento del 16% durante el primer semestre del año.

Históricamente, este indicador suele anticipar la tendencia que luego refleja el IPC nacional elaborado por el INDEC.

Por ese motivo, analistas y funcionarios consideran que el dato oficial de junio se ubicará muy cerca de ese porcentaje.

Qué espera el mercado para el resto del año

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que la inflación cerrará 2026 en torno al 30%.

Las consultoras que integran el denominado Top 10, que históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, son incluso más optimistas y esperan que la inflación continúe descendiendo durante el segundo semestre.

Si se confirma un IPC por debajo del 2%, el Gobierno buscará mostrarlo como uno de los principales logros de su programa económico, en momentos en que también apuesta a consolidar la baja del riesgo país y fortalecer la confianza de los mercados.