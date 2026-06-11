La inflación volvió a bajar en mayo y llegó a 1,9% en Mendoza, según el IPC

En el país, la variación acumulada quedó más arriba: 14,7% en lo que va del año y 33,2% interanual. Y entre los capítulos con mayores movimientos hubo algunos cambios frente a la dinámica de precios en Mendoza:

Tarifa-Social-paso-a-paso-para-obtener-los-subsidios-en-las-tarifas-de-luz-y-gas.jpg Pese a la caída del IPC en Mendoza, las tarifas, con un 4%, fueron el principal factor para explicar la inflación de mayo

Rubros que pesaron en el 1,9%, la inflación más baja en 10 meses

Lo cierto es que desde el récord anual del 3,6% registrado en marzo, el IPC ya hilvanó 2 meses consecutivos a la baja. Una desaceleración que aún no tiene certeza de continuidad para junio y julio sobre todo por el "efecto aguinaldo" y las próximas vacaciones de invierno.

Algo indiscutible es que el 1,9% de variación en mayo es el valor más bajo de los últimos 10 meses. Julio del 2025 había marcado el mismo índice de precios, y desde entonces no paró de subir hasta el quiebre producido en febrero pasado (2,5%).

Por lo pronto, durante el último mes hubo otros capítulos de la canasta que incidieron en la menor variación de precios detrás del podio integrado por Vivienda y Servicios, Salud y Esparcimiento. A Otros Bienes y Servicios (2,8%), le siguió Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (2,2%) y el siempre inflacionario Alimentos y Bebidas, con 1,7%.

Transporte y Comunicaciones, por la incidencia del descongelamiento temporal del precio de los combustibles, sumó 1,6%, por delante de Educación (1,3%). Lo llamativo es que el mes pasado otro rubro que suele incidir en la inflación, como Indumentaria, no registró variación.

Cómo explicó la inflación de mayo el INDEC