La inflación volvió a bajar en mayo y llegó a 1,9% en Mendoza, según el IPC

Después de haber retrocedido el mes anterior, la inflación confirmó su sendero de desaceleración en mayo. Según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza arrojó un 1,9% y quedó por debajo del valor del INDEC a nivel nacional, de 2,1%.
Los rubros que explican la suba mensual son Vivienda y Servicios Básicos, un capítulo que creció 4% por el ajuste estacional de tarifas de otoño-invierno. Y también Atención Médica y Gastos para la Salud (3,1%), producto del aumento de planes de medicina prepaga y también medicamentos, además de Esparcimiento (3%).
De ese modo, la inflación estadística en la provincia ya acumula un 14% en lo que va del 2026. Y trepó al 32,2% respecto al año pasado. Y si bien se ubica apenas 0,4% por debajo de la inflación de abril, es el segundo escalón consecutivo en descenso.
En el país, la variación acumulada quedó más arriba: 14,7% en lo que va del año y 33,2% interanual. Y entre los capítulos con mayores movimientos hubo algunos cambios frente a la dinámica de precios en Mendoza:
Rubros que pesaron en el 1,9%, la inflación más baja en 10 meses
Lo cierto es que desde el récord anual del 3,6% registrado en marzo, el IPC ya hilvanó 2 meses consecutivos a la baja. Una desaceleración que aún no tiene certeza de continuidad para junio y julio sobre todo por el "efecto aguinaldo" y las próximas vacaciones de invierno.
Algo indiscutible es que el 1,9% de variación en mayo es el valor más bajo de los últimos 10 meses. Julio del 2025 había marcado el mismo índice de precios, y desde entonces no paró de subir hasta el quiebre producido en febrero pasado (2,5%).
Por lo pronto, durante el último mes hubo otros capítulos de la canasta que incidieron en la menor variación de precios detrás del podio integrado por Vivienda y Servicios, Salud y Esparcimiento. A Otros Bienes y Servicios (2,8%), le siguió Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (2,2%) y el siempre inflacionario Alimentos y Bebidas, con 1,7%.
Transporte y Comunicaciones, por la incidencia del descongelamiento temporal del precio de los combustibles, sumó 1,6%, por delante de Educación (1,3%). Lo llamativo es que el mes pasado otro rubro que suele incidir en la inflación, como Indumentaria, no registró variación.