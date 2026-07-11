El auto, para muchas personas, es un bien de alta necesidad, pero como tal, necesita ser renovado cada cierto tiempo, ya sea para avanzar algunos modelos y tener un auto usado más cuidado o más nuevo o, simplemente, para no perder capital.
Cuánto vale tu auto usado: marca, modelo y precio de cada uno
La Cámara de Comercio Automotor entregó la lista de precios de autos usados. Cuánto sale tu coche en julio 2026
En el último mes hubo una caída en la compra y venta de autos usados, como así también a nivel interanual. De hecho, la Cámara del Comercio Automotor de Argentina es consciente de ello y lo atribuye a la caída económica que han sufrido diversas ramas económicas y que afecta a tipo tipo de empresas y comercios, entre ellos, los autos usados.
Cuánto vale un auto usado en julio 2026
A la hora de comprar o vender un auto usado, son varios los aspectos que se toman en cuenta:
- Estado
- Antigüedad
- Modelo
- Marca
- Kilometraje
Por supuesto, también influye su salida en el mercado, o sea la demanda que poseen. En ese sentido, la Cámara del Comercio Automotot (CCA) publicó cuáles son los precios de referencia, por los cuales se guían las concesionarias, a la hora de comprar y vender un auto que se encuentre en óptimas condiciones. Estos son los precios de los autos usados durante julio 2026:0
Cuáles son los autos usados más vendidos en Argentina
En la lista de los diez automóviles usados más vendidos, el modelo que encabeza el ranking es la Toyota Hilux. No es la única camioneta que aparece, ya que también figuran la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok y la Ford Ecosport.
Entre los modelos que se niegan a desaparecer de la lista de los autos usados más vendidos se encuentran el Ford Ka y el Fiat Palio, mientras que uno de los más buscados, el Peugeot 208, también aparece en la lista.
Este es el top ten de autos usados más vendidos durante junio:
- Toyota Hilux
- Volkswagen Gol
- Ford Ranger
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Gol Trend
- Peugeot 208
- Ford Ecosport
- Toyota Corolla
- Ford Ka