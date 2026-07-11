Cuánto vale tu auto usado: marca, modelo y precio de cada uno

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Por supuesto, también influye su salida en el mercado, o sea la demanda que poseen. En ese sentido, la Cámara del Comercio Automotot (CCA) publicó cuáles son los precios de referencia, por los cuales se guían las concesionarias, a la hora de comprar y vender un auto que se encuentre en óptimas condiciones. Estos son los precios de los autos usados durante julio 2026:0

Cuáles son los autos usados más vendidos en Argentina

En la lista de los diez automóviles usados más vendidos, el modelo que encabeza el ranking es la Toyota Hilux. No es la única camioneta que aparece, ya que también figuran la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok y la Ford Ecosport.

Entre los modelos que se niegan a desaparecer de la lista de los autos usados más vendidos se encuentran el Ford Ka y el Fiat Palio, mientras que uno de los más buscados, el Peugeot 208, también aparece en la lista.

Este es el top ten de autos usados más vendidos durante junio: