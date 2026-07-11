Confirmado el precio del dólar este lunes 13 de julio cuando los bancos abran

En tanto, en las cuevas, el dólar blue también se mostrará a un precio por encima de 1510, eliminando cualquier brecha con el dólar oficial, al menos por la mañana o el inicio de la mañana de este lunes.

Cuál será el precio del dólar este lunes 13 de julio

Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este lunes 13 de julio, cuando abran las entidades económicas será el siguiente:

Banco Nación: $1.510

Banco Galicia: $1.510

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.515

Banco Supervielle: $1.517

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.505

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.519

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.515

Qué hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más populares y seguras para los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.

Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días: