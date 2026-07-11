Confirmado el precio del dólar este lunes 13 de julio cuando los bancos abran

La última semana fue solamente de tres días hábiles, pero eso alcanzó para llegar a un precio que será clave para el valor que tendrá el dólar este lunes en cada uno de los bancos.
Todas las entidades bancarias confirmaron que el precio del dólar estará por encima de los 1500 pesos, lo cual es uno de los valores más altos que ha habido en el 2026 en Argentina.
En tanto, en las cuevas, el dólar blue también se mostrará a un precio por encima de 1510, eliminando cualquier brecha con el dólar oficial, al menos por la mañana o el inicio de la mañana de este lunes.
Cuál será el precio del dólar este lunes 13 de julio
Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este lunes 13 de julio, cuando abran las entidades económicas será el siguiente:
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.517
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.515
Qué hacer con los dólares en el banco
Una de las inversiones más populares y seguras para los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.
Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA)
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)