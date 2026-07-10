Está confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos el lunes 13 de julio

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 13 de julio, cuando abran sus puertas tras permanecer cuatro días sin actividad a causa del feriado del 9 de julio, el día no laborable del 10 de julio y el fin de semana largo.
La confirmación sobre el precio del dólar por parte de los bancos llegó después de una semana en la que el dólar amenazó con subir más de lo que terminó creciendo y con un dólar blue que llegó a tener una brecha de hasta $25 con respecto al valor del oficial.
De hecho, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue para este lunes 13 de julio y de cuánto será la diferencia con respecto al dólar vendido en los bancos.
Cuál será el precio del dólar este lunes 13 de julio
Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este lunes 13 de julio, cuando abran las entidades económicas será el siguiente:
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.517
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.515
De cuánto será el precio del dólar blue este lunes 13 de julio
Desde las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue en la mañana del lunes 13 de julio. A diferencia de lo ocurrido en las últimas semanas, el dólar blue y el oficial arrancarán al mismo precio, eliminando la brecha entre ambos.
Este escenario es totalmente diferente al del lunes pasado, cuando entre uno y otro dólar hubo una diferencia de $25 en las cotizaciones mostradas en sus respectivas pizartras.