Está confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos el lunes 13 de julio

La confirmación sobre el precio del dólar por parte de los bancos llegó después de una semana en la que el dólar amenazó con subir más de lo que terminó creciendo y con un dólar blue que llegó a tener una brecha de hasta $25 con respecto al valor del oficial.

De hecho, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue para este lunes 13 de julio y de cuánto será la diferencia con respecto al dólar vendido en los bancos.