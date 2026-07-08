Los 10 autos usados más vendidos, la sorpresa en el top ten y el modelo que siempre está

Entre los modelos que se niegan a desaparecer de la lista de los autos usados más vendidos se encuentran el Ford Ka y el Fiat Palio, mientras que la sorpresa en la lista es el Peugeot 208, uno de los más buscados a la hora de conseguir un cero kilómetro.

Este es el top ten de autos usados más vendidos durante junio:

Toyota Hilux

Volkswagen Gol

Ford Ranger

Volkswagen Amarok

Volkswagen Gol Trend

Peugeot 208

Ford Ecosport

Toyota Corolla

Ford Ka

Fiat Palio

El mercado de la venta de autos usados

Según los números que maneja ACARA, la venta de autos usados creció 8,6% interanual durante junio, hasta las 155.753 unidades, y también subió un 8% mensual pero terminó el primer semestre por debajo del 2025.

De hecho, según la organización, en los seis meses acumulados del año se llevan transferidas 892.696 unidades, lo que representa un 2,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 919.778 autos usados, lo que lo explican como parte de un proceso de ajuste que no solamente afecta al mercado automotor.