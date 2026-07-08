La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) anunció la lista de los diez autos usados más vendidos del mercado durante el mes de junio y aseguró que estas operaciones crecieron en el último mes, aunque bajaron si se comparan los semestres del 2026 con el 2025.
Los 10 autos usados más vendidos, la sorpresa en el top ten y el modelo que siempre está
Se difundió la lista de autos usados más vendidos y hay algunas sorpresas en la lista de los más buscados
En el top ten de autos usados más vendidos hay algunos que siempre aparecen en la lista y que, por lo tanto, son los más buscados por los conductores y algunas sorpresas.
Cuáles son los autos usados más vendidos en Argentina
A pesar de haber figurado durante años en el top ten, el Chevrolet Corsa hace tiempo dejó de aparecer en la lista de los diez automóviles usados más vendidos. De hecho, el modelo que encabeza el ranking es la Toyota Hilux. No es la única camioneta que aparece, ya que también figuran la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok y la Ford Ecosport.
Entre los modelos que se niegan a desaparecer de la lista de los autos usados más vendidos se encuentran el Ford Ka y el Fiat Palio, mientras que la sorpresa en la lista es el Peugeot 208, uno de los más buscados a la hora de conseguir un cero kilómetro.
Este es el top ten de autos usados más vendidos durante junio:
- Toyota Hilux
- Volkswagen Gol
- Ford Ranger
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Gol Trend
- Peugeot 208
- Ford Ecosport
- Toyota Corolla
- Ford Ka
- Fiat Palio
El mercado de la venta de autos usados
Según los números que maneja ACARA, la venta de autos usados creció 8,6% interanual durante junio, hasta las 155.753 unidades, y también subió un 8% mensual pero terminó el primer semestre por debajo del 2025.
De hecho, según la organización, en los seis meses acumulados del año se llevan transferidas 892.696 unidades, lo que representa un 2,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 919.778 autos usados, lo que lo explican como parte de un proceso de ajuste que no solamente afecta al mercado automotor.