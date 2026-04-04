Esto sale un Volkswagen Gol usado según la Guía Oficial de Precios

En cambio, el modelo base de ese mismo período se encuentra en el orden de los $8.476.000. La línea Power también integra la lista oficial con su motorización 1.4 litros. Un Volkswagen Gol de este tipo fabricado en 2014, equipado con aire y dirección, alcanza los $11.500.000.

Volkswagen Gol Trend 1.6 (2021): $16.270.000

Trend 1.6 (2021): $16.270.000 Volkswagen Gol Trend Pack II (2015): $13.560.000

Trend Pack II (2015): $13.560.000 Volkswagen Gol Power 1.4 (2014): $11.500.000

Power 1.4 (2014): $11.500.000 Volkswagen Gol Trend Pack I (2012): $9.350.000

Trend Pack I (2012): $9.350.000 Volkswagen Gol Power 1.4 (2012): $7.531.000

Factores técnicos

Volkswagen-Gol Trend.jpg El Gol de Volkswagen es el auto usado más vendido de Argentina.

Cualquier usado de esta marca puede sufrir variaciones en su cotización final según el kilometraje acumulado. El estado de conservación general y el correcto funcionamiento mecánico resultan determinantes para ajustar el precio hacia arriba o hacia abajo.

La guía oficial aclara que estos montos no contemplan gastos adicionales obligatorios. Las transferencias, seguros y fletes quedan fuera de los valores publicados por la entidad. Tampoco se incluyen posibles deudas de patentes o multas que posea la unidad.

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