La Cámara del Comercio Automotor presentó la Guía Oficial de Precios correspondiente a febrero de 2026. Este documento sirve como una referencia fundamental para conocer el precio real de los vehículos en el mercado actual. Entre los modelos más consultados destaca el Volkswagen Gol, un vehículo que mantiene una alta demanda en el sector de segunda mano.
Esto sale un Volkswagen Gol usado según la Guía Oficial de Precios
La Cámara del Comercio Automotor actualizó los valores de referencia de los usados, y el más buscado es el Gol de Volkswagen
Las cifras publicadas surgen de encuestas periódicas realizadas al sector comercializador durante el mes anterior. El Volkswagen Gol se ofrece en diversas variantes que ajustan su valor según el equipamiento. Un ejemplar usado del año 2021, específicamente la versión Trendline 1.6, promedia los $16.270.000.
El precio del Gol
Al retroceder hacia modelos de 2013, el Volkswagen de motor 1.6 en su serie básica inicia su cotización en $10.180.000. Para quienes buscan unidades de 2012, el abanico es más amplio. Una versión de cinco puertas con Pack III e I-Motion llega a los $11.369.000.
En cambio, el modelo base de ese mismo período se encuentra en el orden de los $8.476.000. La línea Power también integra la lista oficial con su motorización 1.4 litros. Un Volkswagen Gol de este tipo fabricado en 2014, equipado con aire y dirección, alcanza los $11.500.000.
- Volkswagen Gol Trend 1.6 (2021): $16.270.000
- Volkswagen Gol Trend Pack II (2015): $13.560.000
- Volkswagen Gol Power 1.4 (2014): $11.500.000
- Volkswagen Gol Trend Pack I (2012): $9.350.000
- Volkswagen Gol Power 1.4 (2012): $7.531.000
Factores técnicos
Cualquier usado de esta marca puede sufrir variaciones en su cotización final según el kilometraje acumulado. El estado de conservación general y el correcto funcionamiento mecánico resultan determinantes para ajustar el precio hacia arriba o hacia abajo.
La guía oficial aclara que estos montos no contemplan gastos adicionales obligatorios. Las transferencias, seguros y fletes quedan fuera de los valores publicados por la entidad. Tampoco se incluyen posibles deudas de patentes o multas que posea la unidad.
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