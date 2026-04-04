Cómo funciona el estudio del Conicet para detectar cáncer hereditario en familiares sanos

“Se diseñan secuencias específicas de ADN para buscar esa alteración puntual. Luego se analiza y se entrega un informe claro al paciente”, explicó la investigadora del Conicet y directora del laboratorio, Laura Vargas Roig.

El servicio se puede solicitar con derivación médica o por consulta directa. En este último caso, el equipo debe realizar primero una evaluación para determinar si la persona cumple con los criterios necesarios.

Acceso desde todo el país

Uno de los puntos clave es que muchas personas pueden hacer la toma de la muestra en su casa. Con indicaciones del equipo, el paciente obtiene la muestra y la envía por correo, lo que evita traslados.

Esto facilita el acceso, sobre todo para familias que viven lejos de centros urbanos o especializados.

En Mendoza, la Ley 9055 establece la cobertura obligatoria de estos estudios a través del sistema público y la OSEP, tanto para pacientes con sospecha de cáncer hereditario como para sus familiares.

Quienes no tienen esa cobertura también pueden acceder de manera particular.

Desde el equipo destacan que este tipo de estudios permite actuar antes de que la enfermedad aparezca o detectarla en etapas tempranas, lo que mejora las posibilidades de tratamiento y reduce el impacto del cáncer en la vida de las personas.