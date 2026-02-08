OMS: el 40% de los casos de cáncer en el mundo se pueden prevenir, según un estudio global

Además, casi la mitad de los casos evitables corresponde a tres tipos de cáncer: pulmón, estómago y cuello uterino. En el primero, el tabaco y la contaminación ambiental juegan un rol central, mientras que en los otros dos el vínculo está asociado a infecciones como Helicobacter pylori y el virus del papiloma humano (HPV).

“Es el primer análisis global que muestra hasta qué punto el riesgo de cáncer proviene de causas que podemos evitar”, explicó André Ilbawi, responsable del área de control del cáncer en la OMS.

Prevención del cáncer: diferencias por región y género

El informe también revela fuertes desigualdades. En los hombres, el 45% de los casos de cáncer serían prevenibles, mientras que en las mujeres la cifra baja al 30%. En ellos, el tabaco explica casi una cuarta parte de los diagnósticos; en ellas, las infecciones ocupan el primer lugar.

A nivel regional, Asia Oriental encabeza la lista con el mayor porcentaje de cáncer prevenible (44,6%), mientras que América Latina presenta el valor más bajo (28,6%). Europa del sur y Norteamérica muestran cifras similares, en torno al 36%.

Estrategias de prevención y políticas de salud

Desde la OMS insisten en que los resultados refuerzan la necesidad de políticas de prevención adaptadas a cada región. Entre las medidas clave se destacan el control del tabaco y el alcohol, la vacunación contra HPV y hepatitis B, la promoción de una alimentación saludable y el acceso al diagnóstico temprano.

Fuente: EFE.

Alcohol.jpg Desde la OMS insisten en que los resultados refuerzan la necesidad de políticas de prevención adaptadas a cada región. Entre las medidas clave se destacan el control del tabaco y el alcohol.

Estas estrategias, señalan los expertos, no solo podrían salvar millones de vidas, sino también reducir el impacto social, económico y emocional que el cáncer genera en las familias y los sistemas de salud.

El informe vuelve a dejar un mensaje claro: una parte significativa del cáncer no es inevitable. La prevención, respaldada por ciencia y políticas públicas, puede marcar la diferencia entre enfermar o no.