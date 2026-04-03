La decisión de Donald Trump que cambia el Ejército de Estados Unidos

Quién es el General Randy George

El general George fue asistente militar principal del secretario de Defensa Lloyd Austin entre 2021 y 2022, durante la administración Biden, tras décadas de servicio en el Ejército.

Oficial de infantería de carrera y graduado de West Point, George participó en la Primera Guerra del Golfo y en los conflictos recientes de Irak y Afganistán.

El cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército suele desempeñarse en un mandato de cuatro años.

George fue nominado por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, por lo que, de mantenerse el curso habitual, habría permanecido en el puesto hasta 2027, según el reporte de CBS News.

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Quién quedará al frente del Ejército de Estados Unidos

El actual subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Christopher LaNeve, quien fue ayudante militar de Hegseth, asumirá como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. LaNeve fue comandante general de la 82.ª División Aerotransportada entre 2022 y 2023._

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que LaNeve es "un líder curtido en combate con décadas de experiencia operativa" y que cuenta con la plena confianza del secretario Hegseth para llevar a cabo la visión de esta administración sin fallos.

Los cambios en la cúpula del Pentágono

La destitución del general George no es un hecho aislado. Según la información disponible: