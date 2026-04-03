El presidente de Estados Unidos Donald Trump tomó una decisión que cambiará el Ejército de ese país. Esto se debe a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, le pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, que renuncie y se jubile de inmediato.
La decisión de Donald Trump que cambia el Ejército de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos Donald Trump tomó una decisión que cambiará el Ejército de ese país de una manera muy importante
Según explicaron fuentes de la CBS News, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que quien ocupe ese puesto implemente la visión del presidente Donald Trump y la suya propia para las Fuerzas Armadas.
Pedido de renuncia para el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos
Según señaló un alto funcionario del Departamento de Defensa a la CBS News, el general Randy George recibió el mensaje: "Agradecemos su servicio, pero era hora de un cambio de liderazgo en el Ejército", algo que se venía considerando hace tiempo, aunque se esperaba que permaneciera en el cargo unos meses más.
Quién es el General Randy George
El general George fue asistente militar principal del secretario de Defensa Lloyd Austin entre 2021 y 2022, durante la administración Biden, tras décadas de servicio en el Ejército.
Oficial de infantería de carrera y graduado de West Point, George participó en la Primera Guerra del Golfo y en los conflictos recientes de Irak y Afganistán.
El cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército suele desempeñarse en un mandato de cuatro años.
George fue nominado por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, por lo que, de mantenerse el curso habitual, habría permanecido en el puesto hasta 2027, según el reporte de CBS News.
Quién quedará al frente del Ejército de Estados Unidos
El actual subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Christopher LaNeve, quien fue ayudante militar de Hegseth, asumirá como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. LaNeve fue comandante general de la 82.ª División Aerotransportada entre 2022 y 2023._
El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que LaNeve es "un líder curtido en combate con décadas de experiencia operativa" y que cuenta con la plena confianza del secretario Hegseth para llevar a cabo la visión de esta administración sin fallos.
Los cambios en la cúpula del Pentágono
La destitución del general George no es un hecho aislado. Según la información disponible:
- Es parte de una serie de cambios previstos para la cadena de mando militar.
- Busca establecer una nueva dirección en la gestión de los recursos y la estrategia de defensa nacional.
- Genera incertidumbre sobre quiénes serán los próximos oficiales en ser relevados de sus puestos.