Un aparatoso accidente se produjo en la mañana de este sábado a orillas del zanjón Frías, entre Godoy Cruz y Ciudad, cuando ladrones que habían cometido el robo de un taxi chocaron y el auto quedó incrustado en un árbol del espacio verde que rodea al cauce de agua.
Ladrones robaron un taxi y chocaron: el auto quedó incrustado en un árbol a orillas del zanjón Frías
El taxista había sido asaltado a la altura de Curitiba y Alas Argentinas, pero fue bajado del taxi mientras los ladrones huían a gran velocidad hacia el este
Robaron el taxi y quedaron incrustados en un árbol
Dos ladrones asaltaron a un tachero en la zona de Curitiba y Alas Argentinas, en Godoy Cruz, y lo despojaron del taxi.
Luego huyeron a alta velocidad en el auto hacia el este. Al llegar a la altura de la calle Santiago del Estero -que limita Godoy Cruz de la Ciudad- y General Alvear, una zona por la que bajan los autos del Corredor del Oeste, el ladrón que conducía el vehículo derrapó y el auto quedó atascado entre las ramas de un árbol.
Los delincuentes lograron huir en un primer momento, pero luego fueron atrapados por la Policía de Mendoza, en la intersección de las calles Santiago del Estero y Santo Tomás, del mismo departamento.