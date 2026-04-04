Ladrones robaron un taxi y chocaron: el auto quedó incrustado en un árbol a orillas del zanjón Frías

Taxi asalto 3 horizontal Al parecer, luego del choque el ladrón escapó pero más tarde fue capturado por la Policía de Mendoza. Matías Pascualetti

Robaron el taxi y quedaron incrustados en un árbol

Dos ladrones asaltaron a un tachero en la zona de Curitiba y Alas Argentinas, en Godoy Cruz, y lo despojaron del taxi.

Luego huyeron a alta velocidad en el auto hacia el este. Al llegar a la altura de la calle Santiago del Estero -que limita Godoy Cruz de la Ciudad- y General Alvear, una zona por la que bajan los autos del Corredor del Oeste, el ladrón que conducía el vehículo derrapó y el auto quedó atascado entre las ramas de un árbol.