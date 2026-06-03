Un taxista cayó por accidente a un zanjón en la calle San Martín de Las Heras y salió ileso
El accidente del taxista que cayó a un zanjón se produjo en solitario a las 7 de este miércoles. Había dejado a un pasajero en destino poco antes
El hombre salió por sus propios medios, no resultó herido y dijo no saber qué motivó el accidente ocurrido en San Martín 3800 de Las Heras, aproximadamente a las 7.
Acababa de dejar a un pasajero en ese destino, recordó cuando fue consultado por colegas y testigos que le ofrecieron ayuda.
El taxi, aditamento 1296, trabaja para la empresa Llámenos.
Muy poca agua circulaba por el cauce, en gran parte sucio de ramas cortadas recientemente del arbolado público.
Durante la mañana, los propietarios del taxi se dedicarán a extraer el vehículo del zanjón por lo cual ya se tramita el corte de calles y desvío del tránsito.