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Un taxista cayó por accidente a un zanjón en la calle San Martín de Las Heras y salió ileso

El accidente del taxista que cayó a un zanjón se produjo en solitario a las 7 de este miércoles. Había dejado a un pasajero en destino poco antes

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El taxi accidentado en el zanjón. Fotos: Matías Pascualetti

El taxi accidentado en el zanjón. Fotos: Matías Pascualetti

Un taxista perdió el control del vehículo y cayó a un zanjón en el departamento Las Heras.

El hombre salió por sus propios medios, no resultó herido y dijo no saber qué motivó el accidente ocurrido en San Martín 3800 de Las Heras, aproximadamente a las 7.

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El taxi de la empresa Llámenos cayó a un zanjón en Las Heras. Fotos: Matías Pascualetti

El taxi de la empresa Llámenos cayó a un zanjón en Las Heras. Fotos: Matías Pascualetti

Acababa de dejar a un pasajero en ese destino, recordó cuando fue consultado por colegas y testigos que le ofrecieron ayuda.

El taxi, aditamento 1296, trabaja para la empresa Llámenos.

Embed - Taxi Zanjón

Muy poca agua circulaba por el cauce, en gran parte sucio de ramas cortadas recientemente del arbolado público.

Durante la mañana, los propietarios del taxi se dedicarán a extraer el vehículo del zanjón por lo cual ya se tramita el corte de calles y desvío del tránsito.

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