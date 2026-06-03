Un taxista cayó por accidente a un zanjón en la calle San Martín de Las Heras y salió ileso

Acababa de dejar a un pasajero en ese destino, recordó cuando fue consultado por colegas y testigos que le ofrecieron ayuda.

El taxi, aditamento 1296, trabaja para la empresa Llámenos.

Embed - Taxi Zanjón

Muy poca agua circulaba por el cauce, en gran parte sucio de ramas cortadas recientemente del arbolado público.

Durante la mañana, los propietarios del taxi se dedicarán a extraer el vehículo del zanjón por lo cual ya se tramita el corte de calles y desvío del tránsito.