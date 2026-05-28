Choque entre un camión y un colectivo en el Acceso Sur dejó dos heridos graves

El conductor del micro quedó atrapado entre el volante y el asiento y debió ser auxiliado por los bomberos de Luján de Cuyo.

Embed - Choque Acceso Sur

Caos de vehículos en el Acceso Sur

El operativo montado tras el accidente provocó importantes demoras y complicaciones para circular por la zona. Varios vehículos quedaron detenidos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se intentaba despejar la calzada.

Camión 2.1 El camión que transportaba productos mineros, uno de los vehículos que protagonizaron el choque. Ministerio de Seguridad

Hasta el momento no se informó oficialmente cómo se produjo el choque ni la cantidad exacta de personas heridas, aunque fuentes vinculadas al operativo confirmaron que hubo múltiples lesionados y que dos de ellos presentaban heridas de gravedad.

Trabajaron bomberos y ambulancias

En el lugar intervinieron dotaciones de bomberos de Luján de Cuyo junto con personal policial y médicos del SEC. Parte de las tareas estuvieron centradas en asistir a los pasajeros del colectivo y asegurar la zona para evitar nuevos incidentes en medio del intenso tránsito de la hora pico.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades que intentarán determinar cómo ocurrió el choque.