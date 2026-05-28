Un choque entre un camión que transportaba productos mineros y un colectivo de la línea 194 dejó múltiples heridos este jueves por la tarde en Luján de Cuyo. Dos de las personas lesionadas quedaron en grave estado, según las primeras informaciones.
Choque entre un camión y un colectivo en el Acceso Sur dejó dos heridos graves
El choque ocurrió a la altura de Bulnes, en Luján de Cuyo. Trabajaron bomberos y personal del SEC en medio de un importante caos vehicular
El accidente ocurrió después de las 17.30 en la zona del Acceso Sur y Bulnes, un sector de tránsito intenso que quedó prácticamente colapsado tras el impacto.
Producto de la colisión, el micro sufrió severos daños en toda su parte delantera, mientras que en el lugar trabajaron efectivos de Bomberos de Luján de Cuyo y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistieron a los heridos y realizaron tareas de rescate y prevención.
El conductor del micro quedó atrapado entre el volante y el asiento y debió ser auxiliado por los bomberos de Luján de Cuyo.
Caos de vehículos en el Acceso Sur
El operativo montado tras el accidente provocó importantes demoras y complicaciones para circular por la zona. Varios vehículos quedaron detenidos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se intentaba despejar la calzada.
Hasta el momento no se informó oficialmente cómo se produjo el choque ni la cantidad exacta de personas heridas, aunque fuentes vinculadas al operativo confirmaron que hubo múltiples lesionados y que dos de ellos presentaban heridas de gravedad.
Trabajaron bomberos y ambulancias
En el lugar intervinieron dotaciones de bomberos de Luján de Cuyo junto con personal policial y médicos del SEC. Parte de las tareas estuvieron centradas en asistir a los pasajeros del colectivo y asegurar la zona para evitar nuevos incidentes en medio del intenso tránsito de la hora pico.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades que intentarán determinar cómo ocurrió el choque.