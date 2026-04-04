Casas, autos, dólares y acciones que declararon los diputados nacionales por Mendoza

luis petri jura como diputado A la declaración jurada de Luis Petri como diputado nacional le antecede las que presentó como ministro de Defensa.

Los diputados deben presentar una declaración jurada integral dentro de los 30 días hábiles de iniciado su mandato y, luego, actualizarla cada año antes del 30 de mayo.

Por eso, la mayoría aún se encuentra dentro del plazo para informar los cambios patrimoniales correspondientes a 2025.

Bienes, depósitos, dinero e ingresos de los diputados nacionales, uno por uno

Los libertarios

Álvaro Martínez

Si bien su mandato como diputado nacional viene desde 2021, en esta nota concentramos el análisis de los períodos de los legisladores a partir de la llegada del nuevo gobierno nacional.

Según su declaración jurada anual de 2023, Martínez comienza el año con dos casas de 500 m2 ubicadas en Luján de Cuyo –una destinada a vivienda y otra, a otros fines-; y un Honda Fit 2017.

Esos inmuebles se mantuvieron en su patrimonio en 2024 pero cambió el auto por un Jeep Compass 0km, valuado en $41.230.000.

alvaro martinez Foto: X de Álvaro Martínez

De 2023 a 2024 pasó de dos cajas de ahorro en pesos a tres (de unos $5 millones en total), más una en dólares y un plazo fijo.

Por otra parte, al cierre de 2023 declaró dinero en efectivo por $300.000; mientras que al terminar el 2024 contaba con $100.000 y 2.000 dólares.

En títulos y acciones declaró $4.471.663 en 2023; y de $18.495.467 en 2024.

Como dato clave, Álvaro Martínez informó haber recibido más de $26 millones como herencia de su padre y la venta de un inmueble en Mendoza en el que participó como heredero.

Mercedes Llano

Mercedes Llano llegó al Congreso en 2023 con una casa de 206 m2 en Luján de Cuyo, un VW Suran 2010 y un VW T-Cross 2022.

Mercedes Llano Congreso Foto: Archivo Diario UNO

Declaró cajas de ahorro en pesos por poco más de $1,3 millón y un plazo fijo de poca monta. En efectivo informó 7.200 dólares.

Además, declaró un préstamo y el plan de ahorro del vehículo más nuevo.

Ya en pleno ejercicio de su cargo como diputada nacional, Llano conservó su casa y el T-Cross, pero no así la Suran. Sus ahorros en pesos fueron de $4,6 millones y el plazo fijo se mantuvo en menos de $100.000. Conservó los dólares en efectivo, aunque se libró – al menos según la DDJJ- de las deudas pendientes.

Facundo Correa Llano

El presidente de la Libertad Avanza en Mendoza también asumió en 2023. Llegó a la Cámara de Diputados con un Toyota Corolla Cross, modelo 2022, adquirido a principios de 2023. Facundo Correa Llano, que se sumó al sector público proveniente del privado, declaró participaciones en empresas como Force S.R.L. (60%), Forwards Desarrollos Inmobiliarios S.A. (95% al cierre), Boedo Center S.A. (21%) y Sankalpa SA (50%).

Al cerrar ese año –primer mes como diputado- informó una caja de ahorro de poco más de $1 millón y una suma similar en efectivo; más deudas por unos $14 millones.

Facundo correa llano

Ya en pleno ejercicio de su banca, Correa Llano mantuvo el vehículo y sus participaciones sociales. También la caja de ahorro en pesos y parte de las deudas.

En ingresos anuales por su labor y otras rentas ese año declaró casi $50 millones –básicamente su salario como diputado-.

La debutante Julieta Metral Asencio

Llegó al Congreso con la elección del 2025. Presentó dos declaraciones juradas, una anual 2024 y una inicial 2025 –aún tiene tiempo para presentar la anual- sin variaciones significativas.

La abogada sanrafaelina dijo ser titular de un Peugeot 208 Feline 1.6 (modelo 2018) y una motocicleta Honda ST 70 K (modelo 1993), ambos recibidos por donación.

Julieta Metral

Informó la adquisición de derechos sobre unidades de loteo en un barrio privado y, luego, el pago de las cuotas correspondientes.

Reportó ahorros no significativos en pesos y en dólares y un ingreso anual de $9.200.000, que debe ser actualizado con su declaración jurada anual de 2025.

Luis Petri, ministro y diputado nacional

El diputado nacional Luis Petri renunció a su cargo como ministro de Defensa tras ser electo en octubre de 2025. A lo largo de su gestión de la mano de Javier Milei, presentó 3 declaraciones juradas, una inicial en 2023, la anual de 2024 y la inicial de 2025, apenas accedió al Congreso.

En ocasión de asumir como Ministro de Defensa, declaró un patrimonio total de $38.788.089,12, compuesto por bienes registrables, depósitos, dinero en efectivo, tenencia de moneda extranjera y una participación societaria. Dicho patrimonio incluía, entre otros activos, una camioneta marca Chevrolet, un Fiat 600, disponibilidades en efectivo y en moneda extranjera, así como su correspondiente participación en una sociedad.

Hay que tener en cuenta que el monto declarado está expresado en moneda constante de diciembre del año 2023.

Al momento de la finalización de su mandato, el funcionario registra un patrimonio total de $75.267.931,11, expresado en moneda constante de diciembre del año 2025, integrado por bienes, depósitos, dinero en efectivo y tenencia de moneda extranjera, la diferencia es por variaciones en los criterios de valuación, diferencias de tipo de cambio.

En esta instancia, se destaca la titularidad del 50% de un departamento ubicado en la Provincia de Mendoza de 127 mts cuandrados con cochera de 11 mts Por otra parte, el lote que se encontraba declarado en el año 2022 ya había sido vendido cuando asumió en Defensa. Lo que completa la diferencia es la contracción de una deuda con su hermana de $17.700.000

luis petri preside reforma laboral

Radicales oficialistas

Pamela Verasay

La presidenta del bloque de la UCR renovó su banca como diputada nacional. En base a las declaraciones juradas anuales de 2023 y 2024, Verasay informó ser propietaria del 100% de un departamento con cochera, de 117 m2, que adquirió en 2018, en la Ciudad de Mendoza.

Mantuvo en esos años una Ford Ranger modelo 2020 y terminó el 2024 con con cuatro cajas de ahorro en pesos (por unos $5 millones) y una en dólares de bajo monto.

En efectivo, había declarado ahorros en dólares por 1.800 en 2023, pero ya no figuran en su declaración del año siguiente.

Pamela Verasay declaró, además, una inversión en un fondo común por algo más de $3 millones. Registra una deuda hipotecaria con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires de casi $100 millones.

El informe de ingresos y gastos de 2025 aún no está presentado.

pamela verasay lisandro nieri

Lisandro Nieri

El diputado radical declaró en sus últimas dos declaraciones juradas –falta la de 2025- ser titular del 100% de una casa de 200 m2 ubicada en Las Heras; y una Hilux del 2009. También tenía una Renault Duster pero ya salió de su patrimonio.

Informó tener $40 millones en efectivo, poco en dólares y una caja de ahorro.

En 2023 declaró CEDEAR de Apple INC y participaciones en títulos públicos en dólares pero al año siguiente figuraron en cero.

El patrimonio de los opositores

Martín Aveiro

El ex intendente de Tunuyán, diputado nacional desde 2023 declaró al llegar al Congreso una casa de 888m2 ubicada en Colonia Las Rosas y un lote de 2.087m2, en Los Chacayes. También informó el 33% de un local en Vista Flores recibido por herencia.

Contaba con una Ford Ranger de 2015, dos motos (Motomel 250cc y Kawasaki 300cc) y un Fiat 125 modelo 1976.

Martín Aveiro.jpg

Aveiro declaró maquinaria para la elaboración de helados por $23.822.000 y muebles y útiles para actividad comercial por $12.091.000, vinculados a su heladería bajo el nombre de fantasía "Café Antonia".

En las cuentas bancarias y en efectivo no informó montos significativos. Y registró deudas por un contrato de locación de obra para la construcción de módulos habitacionales, que al año siguiente se incorporaron como mejoras de construcción en su lote en Los Chacayes.

Por otra parte, a mediados de 2024 sumó un furgón Renault Kangoo modelo 2015.

La primera DDJJ de Emir Félix

El ex intendente de San Rafael y presidente del Partido Justicialista fue electo diputado nacional en octubre de 2025. Al asumir informó la titularidad de 4 inmuebles, todos ubicados en su tierra natal.

emir felix Foto: X de Emir Félix

Casa de 310 m²: posee el 50% derivado de una herencia en el año 2000.

Casa de 209,22 m²: adquirida en 2009 con ingresos propios.

Casa de 260 m²: adquirida en 2022.

Casa de 404,93 m²: incorporada al patrimonio en septiembre de 2024 por herencia (50% de titularidad).

Félix cuenta con un Chevrolet Onix (modelo 2013) y un Volkswagen Crossfox (modelo 2012).

El componente más importante de su patrimonio es la participación en sociedades como ASMAC SA, Telcom SA y Centro de Estética del Sur SA.

También declaró dos cajas de ahorro, por un poco más de $2 millones.

Lourdes Arrieta

La diputada nacional que entró como parte de La Libertad Avanza, pero ahora forma parte del bloque Provincias Unidas no cuenta con bienes inmuebles ni vehículos.

lourdes arrieta reforma laboral diputados

Arrieta llegó al Congreso sin ahorros, pero en 2024 obtuvo un préstamo del Banco Nación por unos $23 millones.

La diputada nacional ya presentó la actualización de la declaración jurada en el inicio de 2025, aunque no hubo cambios importantes en su patrimonio.