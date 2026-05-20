El oficialismo logró el quórum por 5 minutos y salvó a Manuel Adorni de la interpelación en Diputados

lourdes arrieta Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza de Provincias Unidas. Foto: X de Lourdes Arrieta

Lourdes Arrieta ayudó con el quórum

Para completar el quórum de 129 voluntades -indicó Página 12- sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta (de Mendoza) y de la neuquina Karina Maureira.

A los tucumanos se sumaron sorpresivamente la radical Karina Banfi, las integrantes de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta (de Mendoza), y la neuquina Karina Maureira. La contraicón de la mañana la dieron los tres diputados de "Elijo Catamarca", que responden al gobernador Raúl Jalil, quienes a pesar de ser aliados habituales del Gobierno, esta vez no bajaron a dar quórum.

El bloque de la Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola) y Unión por la Patria buscaban forzar el debate en comisiones de un proyecto de resolución para que Adorni dé explicaciones sobre los abultados gastos de sus viajes en el avión presidencial a Estados Unidos y sus vacaciones familiares en Punta del Este, argumentando una "aparente contradicción" con su declaración jurada de 107 millones de pesos, dos departamentos y dólares en efectivo. El pedido también incluía citaciones a Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano) por el financiamiento universitario.

Sin embargo, el oficialismo diseñó una estrategia de superposición horaria: convocó a una sesión especial apenas una hora antes de la citación opositora. El presidente de la Cámara, Martín Menem, condujo un debate reglamentario que se estiró deliberadamente por casi una hora.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, estalló contra la maniobra acusando al oficialismo de “mala fe parlamentaria” y de armar una “trampa” para dejar correr el reloj y hacer caer la sesión de la oposición. Martínez propuso un cuarto intermedio y luego el levantamiento de la sesión oficialista, pero los libertarios y sus aliados rechazaron la moción con 131 votos negativos contra 111 positivos, sepultando el intento de llamar al jefe de Gabinete.

patricia bullrich La senadora nacional Patricia Bullrich se diferenció de Manuel Adorni. Foto: X de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sí presentó su declaración jurada

La senadora nacional Patricia Bullrich concretó este miércoles la actualización anual de su declaración jurada patrimonial correspondiente al período fiscal 2025.

La presentación se realizó de manera anticipada a través del sistema de la Oficina Anticorrupción, ingresando con más de un mes de antelación respecto al límite establecido por la normativa vigente.

La acción de Bullrich en medio del escándalo por los casos que involucran a Manuel Adorni, quien se aferra a los plazos legales para presentar su DD.JJ. a pesar de los reclamos e insistencia de sectores de la oposición y hasta del oficialismo como es el caso de la senadora nacional.