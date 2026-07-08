A 6 meses de la apertura del concurso preventivo, la justicia concursal recibió el primer informe sobre los acreedores de bodega Norton. Según el informe de sindicatura, 367 se presentaron a verificar sus créditos, o acreencias con la firma.
Casi 400 acreedores de Norton se presentaron al concurso preventivo
Son acreedores comerciales y también laborales de la bodega. Cómo sigue el concurso preventivo de Norton luego de que la jueza dicte la sentencia de verificación
Son acreedores tanto laborales como comerciales. Ex empleados, directivos y proveedores de la centenaria bodega se presentaron a fin de que la jueza Lucía Sosa, a cargo de la causa, les de la venia para reestructurar pagos pendientes.
Ahora corre un plazo para que Norton pueda responder a los reclamos. Esto es, observar cada una de las presentaciones e impugnar (si corresponde) el carácter y los montos pretendidos, así como pueden hacerlo los propios acreedores.
Aunque el pasivo total de Norton supera los U$S 41 millones, los importes no trascendieron. Para la sindicatura en poco menos de un mes "estarán dadas las condiciones" para reflejarlos, aunque serán las que "el tribunal fije al dictar sentencia de verificación".
Cuáles y cuántos son los acreedores de Norton que se presentaron
Lo dicho: la lista es extensa. Pero no todos los que se presentaron cumplen con los requisitos exigidos, y por eso quedaron al márgen del camino.
De los 450 acreedores nacionales e internacionales de Norton notificados en marzo hubo solamente 367 presentaciones. Y a su vez, al menos 27 de ellos no pudieron acreditar convenientemente el dinero que reclaman o se presentaron fuera de término.
¿Cuáles son los de mayor peso? En la nómina aparecen la SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) Acindar Pymes, ATM (Administración Tributaria Mendoza), otros organismos recaudadores provinciales como Santa Fe, Chaco, Chubut y Río Negro, junto a ARCA (ex Afip).
Por otro lado, hay 9 bancos de los que Norton era cliente y donde por ahora tiene cuentas suspendidas: Nación, el BBVA, Supervielle, Galicia, Comafi, San Juan, Bapro, Macro y Santander.
La mayoría son comerciales, entre bodegas, las cristalerías Verallia (ex Rayén Curá) y Cattorini, y un sin fin de proveedores como imprentas, fabricantes de maquinaria agrícola y de bodega, y de insumos en general.
La hora de las impugnaciones: cómo sigue el concurso
Las presentaciones terminaron de formalizarse durante los últimos días de junio. A partir de allí, los síndicos Hugo y Martín Tillar elaboraron el informe que la jueza ya tiene en sus manos.
Por lo pronto, el próximo 4 de agosto vence el plazo para hacer impugnaciones. Son las que seguramente formalizará la bodega, pero también los propios acreedores.
Es que la justicia concursal, en este caso la jueza Sosa, titular del 1er Juzgado del fuero de concursos de Mendoza, permite que, junto al deudor, también puedan hacer sus observaciones o retrucar los propios acreedores.
Transcurrida esa instancia, la siguiente fecha relevante del concurso será el 13 de octubre, cuando la sindicatura presente un nuevo informe. Pero al proceso le quedarán otros 4 meses (19 de febrero) antes de la resolución final.