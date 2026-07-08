Casi 400 acreedores de Norton se presentaron al concurso preventivo

Aunque el pasivo total de Norton supera los U$S 41 millones, los importes no trascendieron. Para la sindicatura en poco menos de un mes "estarán dadas las condiciones" para reflejarlos, aunque serán las que "el tribunal fije al dictar sentencia de verificación".

Tomás Lange, CEO de Norton desde julio del 2025, es el piloto de tormenta al que le toca surcar el concurso preventivo Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

Cuáles y cuántos son los acreedores de Norton que se presentaron

Lo dicho: la lista es extensa. Pero no todos los que se presentaron cumplen con los requisitos exigidos, y por eso quedaron al márgen del camino.

De los 450 acreedores nacionales e internacionales de Norton notificados en marzo hubo solamente 367 presentaciones. Y a su vez, al menos 27 de ellos no pudieron acreditar convenientemente el dinero que reclaman o se presentaron fuera de término.

¿Cuáles son los de mayor peso? En la nómina aparecen la SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) Acindar Pymes, ATM (Administración Tributaria Mendoza), otros organismos recaudadores provinciales como Santa Fe, Chaco, Chubut y Río Negro, junto a ARCA (ex Afip).

Por otro lado, hay 9 bancos de los que Norton era cliente y donde por ahora tiene cuentas suspendidas: Nación, el BBVA, Supervielle, Galicia, Comafi, San Juan, Bapro, Macro y Santander.

La mayoría son comerciales, entre bodegas, las cristalerías Verallia (ex Rayén Curá) y Cattorini, y un sin fin de proveedores como imprentas, fabricantes de maquinaria agrícola y de bodega, y de insumos en general.

La hora de las impugnaciones: cómo sigue el concurso

Las presentaciones terminaron de formalizarse durante los últimos días de junio. A partir de allí, los síndicos Hugo y Martín Tillar elaboraron el informe que la jueza ya tiene en sus manos.

Por lo pronto, el próximo 4 de agosto vence el plazo para hacer impugnaciones. Son las que seguramente formalizará la bodega, pero también los propios acreedores.

Es que la justicia concursal, en este caso la jueza Sosa, titular del 1er Juzgado del fuero de concursos de Mendoza, permite que, junto al deudor, también puedan hacer sus observaciones o retrucar los propios acreedores.

Transcurrida esa instancia, la siguiente fecha relevante del concurso será el 13 de octubre, cuando la sindicatura presente un nuevo informe. Pero al proceso le quedarán otros 4 meses (19 de febrero) antes de la resolución final.