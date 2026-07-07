El dólar oficial volvió a subir tras 4 ruedas y empardó al dólar blue en $1.515

De a poco y luego de varias subas el dólar tarjeta se acerca a los $2.000.

A su vez, el dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y pagos de plataformas tarifadas en moneda estadounidense, tocó un techo de $1.969,5. Y volvió a confirmarse como el dólar más caro de la plaza, incluido el recargo habitual del 30% a cuenta de Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el mercado mayorista, la cotización de referencia operó regulada a $1.492 para la venta, luego de una suba de 0,37%. Las bandas que administra el Banco Central y entre las que se mueve la divisa alcanzaron los $1.815,42 (techo) y $766,64 (piso).

En este segmento, la autoridad monetaria mantuvo su racha positiva al intervenir de forma activa en el mercado spot, donde el Banco Central compró reservas por un total de 25 millones de dólares.

Por el lado de los financieros paralelos también hubo subas. Mientras el dólar MEP cerró en $1.531,30 a la venta, el Contado con Liquidación (CCL) culminó a $1.577,30.