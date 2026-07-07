El dólar oficial volvió a subir tras 4 ruedas y empardó al dólar blue en $1.515

En una jornada marcada por leves subas, el mercado cambiario argentino cerró este martes 7 de julio con otra paridad entre el dólar oficial minorista y dólar blue. Con un alza de $5 en la pizarra del Banco Nación, la divisa formal empardó el valor de venta en $1.515, su máximo valor de los últimos 9 meses.
El dólar blue venía de subir 3 días seguidos, pero este martes se mantuvo estable. En cambio, el dólar minorista volvió a moverse tras 4 ruedas consecutivas sin cambios, y tocó su récord del último año: la última vez que había alcanzado ese precio fue el 24 de octubre del año pasado.
De esa forma, ambas cotizaciones del dólar "empataron" por quinta vez en lo que va del año. Y dejaron una brecha sumamente ajustada respecto de los tipos de cambio regulados por el Banco Central.
A su vez, el dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y pagos de plataformas tarifadas en moneda estadounidense, tocó un techo de $1.969,5. Y volvió a confirmarse como el dólar más caro de la plaza, incluido el recargo habitual del 30% a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En el mercado mayorista, la cotización de referencia operó regulada a $1.492 para la venta, luego de una suba de 0,37%. Las bandas que administra el Banco Central y entre las que se mueve la divisa alcanzaron los $1.815,42 (techo) y $766,64 (piso).
En este segmento, la autoridad monetaria mantuvo su racha positiva al intervenir de forma activa en el mercado spot, donde el Banco Central compró reservas por un total de 25 millones de dólares.
Por el lado de los financieros paralelos también hubo subas. Mientras el dólar MEP cerró en $1.531,30 a la venta, el Contado con Liquidación (CCL) culminó a $1.577,30.