Confirmado el precio del dólar este martes 7 de julio: dónde se vende más barato

En ese sentido, los bancos y las demás entidades económicas le comunicaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál es el precio que tendrá el dólar para el público en general durante la mañana del martes 7 de julio.

En el primer día de la semana, el dólar mostró algunos movimientos que anticiparon que el precio podría sufrir algunos vaivenes durante la semana. Por eso mismo, los bancos van a manejar, en el segundo día de la semana, un dólar igual o superior a los $1.500, según anticiparon cada uno de ellos al Banco Central en sus informes.