Confirmado el precio del dólar este martes 7 de julio: dónde se vende más barato

La compra de dólares sigue siendo una de las inversiones favoritas de muchos ahorristas acostumbrados a refugiarse en el billete norteamericano para huir de la inflación.
En ese sentido, los bancos y las demás entidades económicas le comunicaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál es el precio que tendrá el dólar para el público en general durante la mañana del martes 7 de julio.
En el primer día de la semana, el dólar mostró algunos movimientos que anticiparon que el precio podría sufrir algunos vaivenes durante la semana. Por eso mismo, los bancos van a manejar, en el segundo día de la semana, un dólar igual o superior a los $1.500, según anticiparon cada uno de ellos al Banco Central en sus informes.
Cuál será el precio del dólar este martes 7 de julio
Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este martes 7 de julio, cuando abran las entidades será el siguiente:
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.505
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.519
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.510
- Banco Hipotecario: $1.515
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.498
- Banco Credicoop: $1.510
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.515
Cuál es el precio del dólar blue este martes 7 de julio
Luego de arrancar esta semana con un precio igual al oficial, el dólar blue se mantuvo estable y, por lo tanto, se venderá a un precio más elevado que el billete vendido por los bancos.
Según confirmaron desde las cuevas, el precio del dólar blue se ubicará en $1.515 por segundo día consecutivo, pero al haber bajado el oficial, la brecha entre ambos tipos de dólares volvió a surgir, quedando la moneda informal a un precio más elevado que el dólar vendido por los diversos bancos.