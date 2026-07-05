Confirmado el precio del dólar este lunes 6 de julio en cada banco

El precio del dólar en cada banco este lunes 6 de julio

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este lunes 6 de julio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.510

Banco Galicia: $1.505

Banco ICBC: $1.515

Banco BBVA: $1.515

Banco Supervielle: $1.516

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.500

Banco Credicoop: $1.510

Banco Macro: $1.519

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.515

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 6 de julio

Desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue será el mismo que el oficial, eliminando así una brecha que llegó a ser de $25 en los últimos días.

En ese sentido, el dólar informal comenzará la jornada de este lunes a un valor de $1510, luego de haber llegado a valer $1.535.