Confirmado el precio del dólar este lunes 6 de julio en cada banco

Los bancos más importantes confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 6 de julio cuando se habiliten las operaciones cambiarias para todo el público.
Con un dólar a precio récord, el dólar se mostrará en todos los bancos a un valor superior a los $1.500, según confirmaron cada una de las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Asimismo, en las cuevas, el dólar blue se comercializará al mismo valor que el oficial, eliminando así la brecha entre ambas monedas que existió en las últimas semanas.
El precio del dólar en cada banco este lunes 6 de julio
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este lunes 6 de julio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.505
- Banco ICBC: $1.515
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.516
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.500
- Banco Credicoop: $1.510
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.515
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 6 de julio
Desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue será el mismo que el oficial, eliminando así una brecha que llegó a ser de $25 en los últimos días.
En ese sentido, el dólar informal comenzará la jornada de este lunes a un valor de $1510, luego de haber llegado a valer $1.535.