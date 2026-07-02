El dólar se mantuvo a nivel récord, con el riesgo país en su mínimo desde 2018

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para los consumos en moneda extranjera, consolidó su posición como el más caro del mercado en $1.961,13, incluido 30% de recargo a cuenta de Ganancias. Fue producto de un alza de 0,13%, una de las tantas subas de la jornada que de todos modos no superaron el 0,55%.

Qué pasó con el dólar mayorista, los financieros y el riesgo país

En sintonía, el segmento mayorista revirtió el aumento del miércoles con leve baja. El tipo de cambio regulado bajo el régimen de bandas del Banco Central cerró a $1.488 para la venta.

Frente a ese panorama, el BCRA mantuvo su racha de intervención positiva. La autoridad monetaria logró un saldo neto comprador tras absorber 25 millones de dólares, con lo cual ya acumula compras netas en lo que va del año superiores a los U$S11.190 millones.

Por su parte, el dólar MEP trepó hasta alcanzar los $1.529,78 para el tipo vendedor (0,13% más). La presión dolarizadora también se sintió en el Contado con Liqui, que finalizó la venta en los $1.580,27 (0,44%).

En contraste con la tensión cambiaria, los activos financieros locales mostraron algunas señales de alivio parcial. Los bonos soberanos en dólares, tanto Globales como Bonares, lograron avanzar en promedio 0,2%, lo que también repercutió en una baja del riesgo país, al llegar a 415 puntos básicos.