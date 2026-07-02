"No se olviden de mí, necesito comer": el desgarrador pedido de Olguita que conmueve a toda Mendoza

Todos los días espera una ayuda en el centro de Mendoza

Olguita alquila una pieza y vive junto a una de sus hermanas, de 80 años. Otra hermana fue operada recientemente y necesita cuidados, por lo que la familia atraviesa un momento especialmente difícil.

A pesar de las dificultades, asegura que hay algo que la ayuda a seguir adelante: la solidaridad de los mendocinos. "La gente es muy solidaria, es maravillosa", expresó con emoción.

Durante la entrevista contó que esa mañana había podido tomar un café con leche gracias a la ayuda de otras personas. Sin embargo, explicó que las necesidades siguen siendo muchas.

Cómo ayudarla

"No tengo teléfono, por eso no tengo alias", aclaró. Quienes deseen colaborar pueden encontrar a Olguita cada mañana en la entrada de la Galería Caracol o frente a la florería ubicada en esa zona del microcentro mendocino.

Consultada sobre qué necesita con mayor urgencia, respondió sin dudar: "Necesito comer, mercadería". También pidió frazadas y sábanas para poder afrontar las bajas temperaturas.

Los medicamentos, una gran preocupación

La salud es otra de sus preocupaciones. Si bien algunos medicamentos los obtiene a través de PAMI gracias a la ayuda de su hermana, explicó que hay otros que no puede pagar.

"Los remedios me los saca mi hermana por PAMI, pero no me los puedo comprar todos. Ahora necesito 30 mil pesos para un medicamento", relató.

A esa preocupación se suma el pago de los gastos cotidianos. "Tengo que pagar los impuestos y la plata no me alcanza", dijo mientras volvía a quebrarse en llanto.

Antes de despedirse, dejó un pedido que resume su difícil presente y su esperanza de recibir una mano. "Sería maravilloso que la gente pueda ayudarme. No se olviden de mí", expresó con la voz quebrada.

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