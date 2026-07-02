La DGE emitió un nuevo comunicado y definió sobre el dictado de clases en la tarde y noche

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer por medio de un comunicado, alrededor de las 11 de la mañana de este jueves 2 de julio de 2026, la suspensión de las clases en las escuelas por el frío extremo, en todos los niveles y modalidades del turno tarde y noche.
Luego de la determinación de la DGE de suspender en la mañana las clases, en todos los niveles y modalidades, muchos se preguntaban qué iba a pasar con el dictado de clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno en Mendoza.
Y en el comunicado que lanzó la DGE, se especifica qué pasará con estos turnos, luego de un extenso comunicado.
Frío y sin clases: el comunicado de la DGE por la suspensión de clases
"La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 2 de julio se determinó extender la suspensión de clases presenciales a los turnos tarde, vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia. La medida, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, se basa en los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Las disposiciones para la jornada del viernes 3 de julio se comunicarán a las 21 de este jueves", revela el comunicado de la DGE.
Frío extremo en Mendoza: qué dice el pronóstico
Para este jueves se espera en Mendoza una temperatura máxima que rondará entre los 2 y 4 grados centígrados, y una mínima de -1 grado.
Gradualmente la temperatura máxima irá aumentando con el correr de los días. Se espera este viernes una máxima de 5 grados. El sábado llegará a 7 y el domingo, a 11.
Los datos del pronóstico del tiempo fueron aportados por la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil.
También reconoció que las mañanas serán muy heladas y las temperaturas mínimas de la zona precordillerana harán que hablar, con temperaturas de hasta -12 grados.