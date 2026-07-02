Trasladaron un árbol de olivo de 500 años y seis toneladas para instalarlo en el jardín de un chalet

El traslado se hizo a corta distancia dentro de la misma propiedad (aproximadamente decenas de metros). Se protegió el cepellón (tierra de las raíces) para aumentar las probabilidades de supervivencia del olivo. La intervención en este chalet particular muestra un compromiso con el medioambiente y la calidad del diseño paisajístico.

La tendencia de integrar árboles históricos en espacios privados

Los paisajistas no solo plantan especies de distintos árboles, sino que crean espacios funcionales que regulan la temperatura y mejoran la calidad del aire de forma natural.

Además de árboles ejemplares, la tendencia actual incluye la instalación de jardines verticales para optimizar el espacio y mejorar el aislamiento acústico frente a los ruidos exteriores.

Estos sistemas retienen contaminantes y mantienen las viviendas más frescas durante los meses de verano. La ejecución de la obra queda en manos de profesionales que coordinan a fontaneros, electricistas y obreros para garantizar un acabado perfecto sin molestias para el propietario.