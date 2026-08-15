La biodiversidad de la montaña mendocina volvió a entregar una noticia de relevancia para la conservación. Los monitoreos sistemáticos de fauna silvestre realizados en la Reserva Natural Villavicencio permitieron confirmar la presencia de dos felinos emblemáticos de los ambientes altoandinos: el gato andino (Leopardus jacobita) y el gato del pajonal de Garlepp (Leopardus garleppi).
Hacía cinco años que no lo veían: vuelven a registrar un gato autóctono en la Reserva Villavicencio
El gato del pajonal de Garlepp no era registrado en el área protegida desde mayo de 2021 y es una de las especies felinas menos documentadas de la región
El hallazgo adquiere especial importancia por la detección del gato del pajonal de Garlepp, una especie de la que existen pocos registros documentados en la región. El felino no era observado en la Reserva desde mayo de 2021, por lo que su nueva aparición aporta información de valor para conocer su distribución y presencia en los ecosistemas de montaña de Mendoza.
En el caso del gato andino, su detección también representa una señal positiva. La especie ya había sido registrada en la Reserva en abril de este año, y este nuevo monitoreo permite confirmar nuevamente su presencia en el área protegida.
Un registro de valor para la ciencia
La información disponible sobre la distribución del gato del pajonal de Garlepp en Argentina todavía es limitada. Por eso, cada nuevo registro representa una oportunidad para ampliar el conocimiento científico sobre la especie y comprender mejor los ambientes que utiliza.
La presencia de estos felinos también permite obtener información sobre el estado de conservación de los ecosistemas altoandinos, donde distintas especies forman parte de complejas cadenas alimentarias.
Los registros fueron obtenidos como parte del trabajo de monitoreo que la Reserva Natural Villavicencio desarrolla de manera sostenida. Cámaras trampa y otras herramientas de seguimiento permiten a guardaparques y equipos técnicos identificar especies, analizar sus patrones de presencia y generar información para orientar las acciones de conservación.
Los gatos de la montaña mendocina
Los ambientes protegidos por la Reserva funcionan como refugio para una amplia diversidad de fauna nativa. Allí también habitan pumas, cóndores, guanacos, choiques y distintas especies de pequeños mamíferos, que forman parte de las cadenas alimentarias de los ecosistemas de la puna.
En este contexto, el regreso del gato del pajonal de Garlepp a los registros de Villavicencio constituye un dato especialmente significativo: después de cinco años sin observaciones documentadas, su presencia vuelve a quedar confirmada en uno de los principales espacios naturales protegidos de Mendoza.
Cada nuevo registro permite conocer un poco más sobre la biodiversidad de los Andes y refuerza la importancia de conservar los hábitats naturales que permiten la supervivencia de especies difíciles de observar y de gran valor para los ecosistemas de montaña.
En pocas palabras
- Avistamiento de felinos: Confirmaron la presencia de gato andino y gato del pajonal en la Reserva Villavicencio tras años sin registros de este último.
- Importancia científica: El hallazgo aporta datos valiosos sobre el gato del pajonal, una especie con pocos registros documentados en la región.
- Monitoreo de fauna: Se utilizaron cámaras trampa y otras herramientas para registrar la presencia de especies y orientar acciones de conservación.