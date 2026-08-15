Hacía cinco años que no lo veían: vuelven a registrar un gato autóctono en la Reserva Villavicencio

Un registro de valor para la ciencia

La información disponible sobre la distribución del gato del pajonal de Garlepp en Argentina todavía es limitada. Por eso, cada nuevo registro representa una oportunidad para ampliar el conocimiento científico sobre la especie y comprender mejor los ambientes que utiliza.

La presencia de estos felinos también permite obtener información sobre el estado de conservación de los ecosistemas altoandinos, donde distintas especies forman parte de complejas cadenas alimentarias.

Los registros fueron obtenidos como parte del trabajo de monitoreo que la Reserva Natural Villavicencio desarrolla de manera sostenida. Cámaras trampa y otras herramientas de seguimiento permiten a guardaparques y equipos técnicos identificar especies, analizar sus patrones de presencia y generar información para orientar las acciones de conservación.

Los gatos de la montaña mendocina

Los ambientes protegidos por la Reserva funcionan como refugio para una amplia diversidad de fauna nativa. Allí también habitan pumas, cóndores, guanacos, choiques y distintas especies de pequeños mamíferos, que forman parte de las cadenas alimentarias de los ecosistemas de la puna.

En este contexto, el regreso del gato del pajonal de Garlepp a los registros de Villavicencio constituye un dato especialmente significativo: después de cinco años sin observaciones documentadas, su presencia vuelve a quedar confirmada en uno de los principales espacios naturales protegidos de Mendoza.

Cada nuevo registro permite conocer un poco más sobre la biodiversidad de los Andes y refuerza la importancia de conservar los hábitats naturales que permiten la supervivencia de especies difíciles de observar y de gran valor para los ecosistemas de montaña.