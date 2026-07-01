Confirmado el precio del dólar este jueves 2 de julio en cada uno de los bancos

En tanto, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se sigue manteniendo intacta, siendo el billete comprado en los bancos el que tiene el precio más bajo.

Cuál será el precio del dólar en cada banco este jueves 2 de julio

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 2 de julio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.500

Banco Galicia: $1.500

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.500

Banco Supervielle: $1.509

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500

Banco Patagonia: $1.505

Banco Hipotecario: $1.500

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.495

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.505

Banco Piano: $1.500

Banco de Comercio: $1.505

A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 2 de julio

Desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue seguirá por encima del valor del oficial, siguiendo una tendencia que ya lleva dos semanas.

En ese sentido, el dólar informal comenzará la jornada de este jueves a un valor de $1515, contra los $1500 del oficial, manteniendo así una brecha de $15 entre ambas cotizaciones.