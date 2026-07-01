Confirmado el precio del dólar este jueves 2 de julio en cada uno de los bancos

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 2 de julio, luego de que el primer día del mes tuviese desde el inicio un dólar al precio más alto del 2026.
Luego de una jornada muy fría, a nivel meteorológico pero también en movimientos del dólar, las entidades económicas le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en el segundo día de julio, cuando arranque la venta al público en general en cada uno e los bancos.
Así como el aguinaldo fue uno de los factores que impulsó el dólar hacia arriba en junio, los expertos esperan que las vacaciones de invierno también puedan tener su efecto sobre la moneda norteamericana.
En tanto, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se sigue manteniendo intacta, siendo el billete comprado en los bancos el que tiene el precio más bajo.
Cuál será el precio del dólar en cada banco este jueves 2 de julio
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 2 de julio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.500
- Banco Galicia: $1.500
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.509
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.500
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.505
- Banco Piano: $1.500
- Banco de Comercio: $1.505
A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 2 de julio
Desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue seguirá por encima del valor del oficial, siguiendo una tendencia que ya lleva dos semanas.
En ese sentido, el dólar informal comenzará la jornada de este jueves a un valor de $1515, contra los $1500 del oficial, manteniendo así una brecha de $15 entre ambas cotizaciones.