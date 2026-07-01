Acordaron el futuro aumento de 25,2% en las tarifas de taxis y remises en Mendoza por decisión del EMOP

Según explicaron desde el ente de control, el porcentaje sugerido es el adecuado y equilibrado para garantizar que los dueños de los autos puedan cubrir los gastos de repuestos, el seguro, el mantenimiento general y el combustible. Al mismo tiempo, se buscó asegurar una ganancia razonable que evite que el servicio empeore, que se pierdan autos en las calles o que falten viajes durante las horas pico.

La resolución detalla que el proceso siguió todos los pasos que exige la ley provincial, incluyendo la realización de al menos una audiencia pública por año para evaluar los costos del transporte, por lo que el trámite no recibió ninguna objeción legal.

El EMOP explicó por qué considera necesario actualizar las tarifas de taxis y remises Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Reclamos que exceden la tarifa y van a Transporte

Durante la audiencia pública, los participantes no solo hablaron del precio de la bajada de bandera y del valor de la ficha por cuadra, sino que también plantearon una serie de inquietudes, propuestas y quejas sobre cómo funciona el sistema en general. Se expusieron problemas vinculados a la seguridad de los choferes, la competencia con las aplicaciones de viaje y la necesidad de ayuda para renovar los modelos de los autos.

Como muchas de estas observaciones exceden las tareas del EMOP que solo se encarga de calcular costos y proponer tarifas, las autoridades dispusieron dos medidas para responder a los reclamos:

Respuestas públicas: el organismo subirá y publicará en su sitio web oficial las respuestas a todas las consultas y propuestas que hicieron los trabajadores del sector.

el organismo subirá y publicará en su sitio web oficial las respuestas a todas las consultas y propuestas que hicieron los trabajadores del sector. Derivación al Ejecutivo: se enviará una copia completa de todos los planteos escritos y grabados a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia. Esta área, que tiene la facultad de regular y controlar el servicio, deberá evaluar los reclamos sobre la planificación y la seguridad que escapan al ente de control de tarifas.

El proceso técnico concluyó en el EMOP y ahora la Subsecretaría de Transporte tiene la decisión final sobre las tarifas. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

¿Cuándo se aplicará el aumento?

Es muy importante señalar que el EMOP no tiene el poder legal de aplicar el aumento de tarifas por su cuenta. Su función en el Estado es revisar los números, escuchar a los sectores involucrados en las audiencias y armar una propuesta técnica.

Con la aprobación de la Resolución N° 2253, el expediente fue enviado formalmente a las oficinas de la Subsecretaría de Transporte de Mendoza. Será esta oficina del Gobierno la encargada de dictar la norma final que confirme los números y fije la fecha exacta en la que los taxistas y remiseros podrán actualizar los relojes de sus autos con los nuevos precios en toda la provincia.