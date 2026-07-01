El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) dio un paso decisivo para actualizar el valor de taxis y remises en Mendoza. Mediante la Resolución N° 2253, publicada en el Boletín Oficial, el organismo aprobó el informe que sugiere un incremento del 25,2% en las tarifas vigentes. La propuesta busca recomponer la ecuación económica de los prestadores de forma urgente.
Acordaron el futuro aumento de 25,2% en las tarifas de taxis y remises en Mendoza por decisión del EMOP
El organismo que gestiona el transporte público aprobó el informe técnico final. Ahora la Subsecretaría de Transporte deberá validar el nuevo cuadro tarifario
Esta medida es el resultado de un extenso proceso de revisión administrativa. Para llegar a este porcentaje, el Gobierno debió convocar primero al Órgano Consultivo de la actividad y, posteriormente, abrir el debate a la ciudadanía mediante una Audiencia Pública. Estas instancias permitieron escuchar de primera mano la compleja realidad que atraviesan los choferes y propietarios de los vehículos.
Un incremento para asegurar el servicio
El análisis detallado del organismo determinó que las subas acumuladas desde el último ajuste otorgado hacen necesario este incremento del 25,2%. La encargada de presentar el estudio sobre los gastos del sector fue la contadora Liliana Foglieni, subdirectora de Tarifas del EMOP, quien detalló cada uno de los elementos que influyen en el día a día.
Según explicaron desde el ente de control, el porcentaje sugerido es el adecuado y equilibrado para garantizar que los dueños de los autos puedan cubrir los gastos de repuestos, el seguro, el mantenimiento general y el combustible. Al mismo tiempo, se buscó asegurar una ganancia razonable que evite que el servicio empeore, que se pierdan autos en las calles o que falten viajes durante las horas pico.
La resolución detalla que el proceso siguió todos los pasos que exige la ley provincial, incluyendo la realización de al menos una audiencia pública por año para evaluar los costos del transporte, por lo que el trámite no recibió ninguna objeción legal.
Reclamos que exceden la tarifa y van a Transporte
Durante la audiencia pública, los participantes no solo hablaron del precio de la bajada de bandera y del valor de la ficha por cuadra, sino que también plantearon una serie de inquietudes, propuestas y quejas sobre cómo funciona el sistema en general. Se expusieron problemas vinculados a la seguridad de los choferes, la competencia con las aplicaciones de viaje y la necesidad de ayuda para renovar los modelos de los autos.
Como muchas de estas observaciones exceden las tareas del EMOP que solo se encarga de calcular costos y proponer tarifas, las autoridades dispusieron dos medidas para responder a los reclamos:
- Respuestas públicas: el organismo subirá y publicará en su sitio web oficial las respuestas a todas las consultas y propuestas que hicieron los trabajadores del sector.
- Derivación al Ejecutivo: se enviará una copia completa de todos los planteos escritos y grabados a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia. Esta área, que tiene la facultad de regular y controlar el servicio, deberá evaluar los reclamos sobre la planificación y la seguridad que escapan al ente de control de tarifas.
¿Cuándo se aplicará el aumento?
Es muy importante señalar que el EMOP no tiene el poder legal de aplicar el aumento de tarifas por su cuenta. Su función en el Estado es revisar los números, escuchar a los sectores involucrados en las audiencias y armar una propuesta técnica.
Con la aprobación de la Resolución N° 2253, el expediente fue enviado formalmente a las oficinas de la Subsecretaría de Transporte de Mendoza. Será esta oficina del Gobierno la encargada de dictar la norma final que confirme los números y fije la fecha exacta en la que los taxistas y remiseros podrán actualizar los relojes de sus autos con los nuevos precios en toda la provincia.